نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقعة حسم التأهل.. موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والهلال السوداني ، ضمن مباريات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات أو دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 ، وفي إطار مرحلة الإياب في المجموعة الأولى، يستضيف مساء الأحد 3 أبريل 2022، ملعب ستاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المواجهة القوية والحاسمة، والتي تجمع الهلال السوداني والأهلي المصري ، والتي قد تؤكد تأهل حامل اللقب إلى الدور الثاني حال الفوز أو التعادل، أو يحسمها الموج الأزرق بالفوز مع انتظار نتيجة مباراة صن داونز والمريخ السوداني .

نتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 58 من دوري أبطال أفريقيا ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني في دوري الأبطال الأفريقي .

مباراة الأهلي والهلال السوداني

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية هذا الموسم، تجمع فريقا الهلال السوداني والأهلي المصري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا .

حيث انتهى لقاء الذهاب ضمن المجموعة الأولى بين الناديين العريقين، بالتعادل السلبي.

ويطمح المارد الأحمر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل الفوز وتأمين العبور إلى دور الثمانية (دور ربع النهائي).

فيما يرفع نادي الشعب راية التحدي ساعيًا إلى فوز تاريخي ثالث على الشياطين الحمر.

نستعرض بداية ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022 قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة :

نشير إلى أن الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا ، ستشهد العديد من المواجهات الحاسمة للأندية العربية.

ففي المجموعة الأولى، تقام السبت، مباراة صن داونز والمريخ السوداني ، والتي يحتاج فيها الفريق السوداني للفوز.

فيما تُلعب السبت أيضًا، مباراة الترجي وشباب بلوزداد في صراع مباشر على صدارة المجموعة الثالثة.

نادي الأهلي المصري

نبدأ تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، فريق نادي الأهلي المصري ، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسختين الأخيرتين.

والذي يدخل مواجهة الأحد، بطموح كبير لتأكيد التأهل، حيث يكفي الفريق التعادل من أجل تأمين وصافة المجموعة.