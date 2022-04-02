وزير مالية فرنسا: نثق فى قيادة الرئيس السيسى ونسعى لدور استراتيجى مع مصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، اليوم السبت، على رغبة فرنسا فى لعب دور استراتيجى مع مصر، مؤكدًا على ثقة فرنسا فى الحكومة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل أعضاء الحكومة.





وقال وزير المالية الفرنسى، خلال لقاء خاص لقناة "إكسترا نيوز" الفضائية": "نود أن نلعب دور استراتيجى مع مصر وفق أسس الصداقة والمساواة، ونحن نثق فى الحكومة المصرية خصوصا الرئيس عبدالفتاح السيسى" وأضاف برونو لو مير: "نريد أن نسرع من هذا التعاون، خصوصا في المجالات التى تمس الحياة اليومية للمواطن المصري، وتأمين الاحتياجات المصرية من المنتخات الغذائية التى تتخصص فيها فرنسا". وثمن الوزير الفرنسى على اختيار الرئيس السيسى لفرنسا للتعاون فى مجال الطاقة، لافتًا إلى الخبرات والقدرات الفرنسية التى يمكن أن تساعد مصر فى تحقيق الطاقة النظيفة والخضراء على أرض مصر. وأشار كذلك إلى خبرة فرنسا فى صناعة السيارات، بما يسمح لمصر بتجاوز خط كبير فى مجال التنمية ويساعد فرنسا أيضًا فى تنمية هذا المجال. وأكد وزير المالية الفرنسى، أن هناك العديد من الشركات الفرنسية التى أعربت عن رغبتها فى الدخول للاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله فى تحقيق التنمية للجانبين.

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