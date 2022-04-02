دونيتسك: تسجيل مقتل ألف مواطن جراء قصف القوات الأوكرانية فى 2022

جدة - نرمين السيد - كشف مكتب مفوض حقوق الإنسان فى إقليم دونيتسك، شرقى أوكرانيا، اليوم السبت، عن تسجيل مقتل ألف شخص جراء القصف الذى شنته القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين على أراضيها منذ بداية العام الجارى 2022.





وقال البيان الصادر عن المكتب: "لقد فقدنا 972 من مواطنينا منذ بداية هذا العام، من بينهم 780 ممثلا للسلطات الأمنية، و192 مدنيًا"، لافتًا إلى أنه "خلال الأسبوع الماضى فقط، قتل 82 مدنيا"، معربًا عن أسفه إزاء "تزايد هذه الأعداد كل يوم".

كما أشار البيان إلى أن هناك عدد أكبر من الجرحى: "إجمالا أصيب 4452 شخصا بين المدنيين، وممثلى السلطات الأمنية".

ومنذ 17 فبراير الماضى، تصاعد الوضع على خط التماس فى منطقة دونباس، فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك، حيث سجلت هذه المناطق أعنف قصف لهذه المنطقة من أوكرانيا فى الأشهر الأخيرة.