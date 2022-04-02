دونيتسك: تسجيل مقتل ألف مواطن جراء قصف القوات الأوكرانية فى 2022

وقال البيان الصادر عن المكتب: "لقد فقدنا 972 من مواطنينا منذ بداية هذا العام، من بينهم 780 ممثلا للسلطات الأمنية، و192 مدنيًا"، لافتًا إلى أنه "خلال الأسبوع الماضى فقط، قتل 82 مدنيا"، معربًا عن أسفه إزاء "تزايد هذه الأعداد كل يوم".
كما أشار البيان إلى أن هناك عدد أكبر من الجرحى: "إجمالا أصيب 4452 شخصا بين المدنيين، وممثلى السلطات الأمنية".
ومنذ 17 فبراير الماضى، تصاعد الوضع على خط التماس فى منطقة دونباس، فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك، حيث سجلت هذه المناطق أعنف قصف لهذه المنطقة من أوكرانيا فى الأشهر الأخيرة.
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