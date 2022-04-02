إصابات كورونا تعود للارتفاع بشكل قياسي في بريطانيا

وصل انتشار "كوفيد – 19" في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية، حيث تشير التقديرات إلى إصابة واحد من كل 13 شخصا بالفيروس في الأسبوع الماضي، حسبما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الرسمية البريطانية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الجمعة، إن التقديرات تشير إلى إصابة نحو 4.9 مليون شخص بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من مارس، ارتفاعا من 4.3 مليون مسجل في الأسبوع السابق.

وكانت الزيادة الأخيرة مدفوعة بمتحور "بي إيه 2" الأكثر قابلية للانتقال، وهو المتحور السائد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وترتفع معدلات دخول المستشفيات والوفيات من جديد، على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب كوفيد – 19 ما يزال منخفضا نسبيا مقارنة بأوائل هذا العام.

ومع ذلك، تشير أحدث التقديرات إلى أن الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بدأ منذ أواخر فبراير، عندما ألغى رئيس الوزراء بوريس جونسون جميع القيود المتبقية بشأن فيروس كورونا في إنجلترا.

وجرى نشر الأرقام في اليوم الذي أنهت فيه الحكومة اختبارات "كوفيد – 19" المجانية السريعة لمعظم الأشخاص في إنجلترا، بموجب خطة جونسون لأجل "التعايش مع كوفيد".

ويحتاج الأشخاص الذين لا يعانون من ظروف صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا الآن إلى دفع تكاليف الاختبارات لمعرفة ما إذا كانوا مصابين أم لا.