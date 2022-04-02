نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا قناة مفتوحة على نايل سات تنقل المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، أصبحت من أهم وأشهر كلمات البحث اليوم من قبل الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة، لمشاهدة اللقاء الأخير والذي سيحدد الفريق المتأهل إلي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة الفريق الجنوب أفريقي صن داونز الذي ضمن التأهل كأول المجموعة، والصراع الآن على الوصافة بين الأهلي والهلال المباراة سوف تقام على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة.

الأهلي يحتاج للفوز بأي نتيجة للتأهل وأيضاً التعادل يؤهل المارد الأحمر حامل اللقب، والهلال السوداني يحتاج للفوز فقط للفوز ليتساوى في النقاط مع الأهلي برصيد 7 نقاط لكل منهما، ويتأهل الهلال نتيجة اللقاءات المباشرة للفريقين الأهلي تعادل في السودان، والهلال فائز في القاهرة، المركز الأول حسم لصن داونز برصيد 13 نقاط قبل مواجهة المريخ الأخيرة.

القنوات الناقلة الأهلي والهلال السوداني

كما هو معروف أن قنوات بي إن سبورت هي المالك الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا فضائياً، واللقاء المرتقب بين الأهلي والهلال سوف تذاع على الهواء مباشراً عبر شاشة قناة bein,sports hd 3، ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن من قبل إدارة القنوات.

قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي

كما يمكن لجميع المشاهدين داخل مصر مشاهدة المباراة، على قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي، والتي يمكن أستقبالها من خلال التردد التالي.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد الأرضي التماثلي : UHF9.

التردد الأرضي الرقمي : UHF32.

تردد قناة bein sports hd 3