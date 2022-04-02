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عمر شويل - جدة منذ أن تم الإعلان عن ثبوت هلال شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة الفلك السعودية، وقد يتساءل العديد من الأشخاص عن متى يأذن التراويح في السعودية ٢٠٢٢-١٤٤٣ لإقامة شعائرها والاستمتاع بروحانيتها، حيث أعلنت الهيئة بأن يوم السبت الموافق الثاني من شهر أبريل ٢٠٢٢م، هو أول أيام شهر رمضان المُعظم، أهله الله عليكم بالخير واليمن والبركات والرحمات.

متى يأذن التراويح في السعودية ٢٠٢٢_١٤٤٣

يترقب الجميع موعد صلاة التراويح في السعودية ٢٠٢٢-١٤٤٣ وفق بيان هيئة شؤون الأئمة والمؤذنين في كافة محافظات ومدن المملكة، وذلك يكون كالآتي:

حيث أقرت الهيئة بأن صلاة التراويح في السعودية سوف تُقام مُباشرة بعد صلاة العشاء طوال شهر رمضان المبارك، وذلك في تمام الساعة ٧:٣٥ مساءًا لفترة نصف ساعة فقط، على أن تبدأ أول صلاة التراويح يوم الجمعة الموافق اليوم ٣٠/شعبان/١٤٤٣ه‍، مع الاستمرار إلى نهاية الشهر الفضيل، هذا وقد يحدث اختلافًا في ميعاد الصلاة بعد ذلك مع مرور الشهر بحسب فرق التوقيت في السعودية.

تصريحات وزارة الشؤون الإسلامية بشأن صلاة التراويح

اتخذت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية بعض القرارات بخصوص صلاة التراويح والتهجد في رمضان ٢٠٢٢-١٤٤٣، وذلك من أجل إقامتها بشكل سليم، وهذه القرارات تتمثل في الآتي:

أن تتم صلاة التراويح في مدة أقصاها ثلاثين دقيقة فقط في كافة المساجد في المملكة.

ضرورة رفع الأذان والإقامة مع التوقيت المحلي لمكة المكرمة بتوقيت أم القرى.

لابد من تأدية صلاة التراويح في الوقت الذي تم تخصيصه دون أي تأخير.

منع تصوير المُصلين خلال صلاة التراويح ومنع ظهورها في وسائل الإعلام السعودية.

ضرورة تذكير المصلين بالأعمال الخيرية والطاعات والروحانيات التي تُرضي الله ورسوله.

مُراعاة تنظيف أماكن الإفطار الجماعي للبدء في تأدية صلاة التراويح.

التمهُل بعض الوقت بعد انتهاء صلاة العشاء وقراءة القرآن الكريم حتى البدء في صلاة التراويح.

تجنب إحضار الأطفال الصغار أثناء تأدية الصلاة.

تجنب القيام بأي أفعال شغب بين المُصلين وتمام التركيز في الصلاة.

ما هي الدول التي أعلنت بأن رمضان يوم السبت ٢٠٢٢

أما عن الدول التي ثُبت فيها هلال شهر رمضان المبارك وأنه يبدأ يوم السبت الموافق الثاني من ابريل، تكون كالآتي: