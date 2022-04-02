نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة التراويح في المدينة المنورة 1443 رمضان 2022 في المقال التالي
ما هو وقت صلاة التراويح في المدينة المنورة في شهر رمضان المبارك ١٤٤٣/٢٠٢٢، حيث أنه مع بداية شهر رمضان الكريم والذي يوافق اليوم الثاني من شهر ابريل ٢٠٢٢م، يبدأ البحث من قبل الجميع عن الوقت الخاص والذي تم تحديده لإقامة صلاة التراويح في المدينة المنورة، بالإضافة إلى معرفة القرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية بخصوص الصلاة في شهر رمضان الكريم.
متى يكون وقت صلاة التراويح في المدينة المنورة 1443؟
في هذه الفقرة سوف نجاوب عن متى يكون موعد صلاة التراويح في المدينة المنورة في رمضان هذا العام، وتأتي الإجابة كما يلي:
حيث أن صلاة التراويح أثناء شهر رمضان الكريم في المدينة المنورة في السعودية، سوف تبدأ فور انتهاء صلاة العشاء على أن تصبح في تمام الساعة ٨:١١ مساءًا، وهذا بحسب ما جاء في إمساكية شهر رمضان التي تتبع المدينة المنورة، لهذا يتوجب على المواطنين المقيمين في المدينة المنورة باتباع التوقيتات المُثبتة في الإمساكية من أجل معرفة أوقات الصلاة والسحور ووقت الإفطار بشكل صحيح.
أوقات الصلاة في المدينة المنورة
في تلك الفقرة نذكر لكم مواقيت الصلاة الخاصة بأول يوم شهر رمضان المبارك، وهي كالآتي:
- يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة ٤:٥٤.
- بالنسبة لشروق أول يوم رمضان تكون في تمام الساعة ٦:١٣.
- أما يؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة ١٢:٢٥.
- بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة ١٥:٥٣.
- كما يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة ١٨:٤١.
- في حين يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة ٢٠:١١.
شروط وزارة الشؤون الإسلامية لصلاة التراويح
قامت وزارة الشؤون الإسلامية بالحديث عن بعض التعليمات التي يجب اتباعها في المساجد خلال الصلاة، وهي كالآتي:
- يجب الحِرص على أداء صلاة التراويح في وقتها المُحدد وتجنب التأخير.
- تحديد وقت لصلاة التراويح وهي نصف ساعة فقط.
- تجنب تصوير كلا من المصليين والأئمة خلال الصلاة بصورة نهائية.
- ضرورة رفع الأذان والإقامة في وقتها المحدد.
- القيام بتنظيف مكان الإفطار قبل البدء في صلاة التراويح وقراءة القرآن عقب صلاة العشاء.
- عدم إيذاء المُصلين وعدم أخذ الأطفال إلى المساجد.
- ضرورة الالتزام بكل دقة بكافة التعليمات المطروحة من قبل الوزارة.
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