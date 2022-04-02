نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد التداول في رمضان 1443 ورابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم العديد من المستثمرين في المملكة العربية السعودية بمعرفة مواعيد التداول في رمضان 1443 حتى يستطيعون إدارة أعمالهم في سوق الأسهم السعودي، حيث يقوم العديد من المستثمرين بالدخول إلى سوق الأسهم المالي الأشهر في المملكة العربية السعودية والذي يدعى تداول، حتى يستثمروا أموالهم فيه من خلال الأسهم، لذلك يريدون معرفة مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال هذه المقالة، وسوف نذكر أيضاً الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن إجازات سوق الأسهم المالي السعودي بكل سهولة.

مواعيد التداول في رمضان 1443

يبحث العديد من المستثمرين عن مواعيد العمل في رمضان المبارك لسوق الأسهم في السعودية تداول، حيث يفتح سوق الأسهم في كل أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة ويوم السبت، وأيام العطل الرسمية، وهذه المواعيد ستكون كالآتي:

يبدأ العمل في سوق الأسهم من الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي في الساعة الثالثة ظهراً.

مواعيد عمل الجلسة التي تكون بعد تداول المستثمرين، هي من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً، أي تستمر لمدة ساعة واحدة فقط.

أما مواعيد استقبال الصكوك والسندات، يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الثالثة ظهراً.

يفتح السوق الخاص بالمشتقات المالية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الثالثة والنصف مساءً.

أما مواعيد عمل الجلسة التي تكون بعد التداول تبدأ من الساعة الثالثة والنصف مساءً، وتنتهي في الساعة الرابعة عصراً، أي تستغرق نصف ساعة فقط.

سوف يتم إغلاق السوق لإجازة عيد الفطر ستكون يوم 28 أبريل، وبعدها سيتم استئنافه يوم 8 مايو.

رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم السعودي

تم إتاحة رابط إلكتروني لجميع الأفراد لكي يستطيعوا من خلاله الاستعلام عن الإجازات الرسمية الخاصة بسوق الأسهم السعودي، ويمكن الدخول saudiexchange.sa، ثم اختيار خيار العطلات من القائمة، بعدها يجب تحديد السنة والشهر المراد، بعد ذلك ستظهر لك كافة المعلومات الخاصة بإجازات سوق الأسهم المالي السعودي.

وستكون مواعيد العمل في شهر رمضان المبارك للقطاعات الحكومية والقطاعات البنكية وسوق الأسهم وسوق البورصة مثل مواعيد عمل تداول، حيث سيبدأ العمل من الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي الساعة الثالثة أو الرابعة عصراً.