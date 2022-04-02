نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر امساكية رمضان 2022 موريتانيا مواقيت الإمساك والإفطار في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2022 موريتانيا، فور الإعلان عن ثبوت رؤية الهلال بدأ الناس في البحث عن امساكية رمضان 2022. وقد حل علينا الشهر المبارك بتاريخ الثاني من شهر أبريل 2022. وذلك بعد أن تم تحري رؤية هلال الشهر الفضيل في التاسع والعشرون من شهر شعبان. ويعد شهر رمضان من أحسن الشهور الذي ينتظر المسلمون قدومه بفارغ الصبر في كل عام، وهم يبحثون أثناء شهر رمضان 2022 عن مواقيت الإمساك ومواعيد صلاة الفجر والمغرب. وهذا لكي يعرفوا الموعد الذي يجب أن يتناولوا فيه وجبة السحور، بالإضافة إلى وقت الإفطار من أجل ضبط جدول التوقيت اليومي. وسنتحدث في مقالنا هذا عن امساكية شهر رمضان 2022 في موريتانيا، تابعوا معنا التفاصيل.

امساكية رمضان 2022 موريتانيا

بدأ شهر رمضان بتاريخ الثاني من أبريل، ولهذا يبحث الناس عن امساكية رمضان 2022 موريتانيا. وكان هذا يوم الصيام الأول مثلما هو الحال في معظم الدول العربية. ومن الجدير بالذكر أن المسلمين في موريتانيا لديهم طقوس خاصة ومميزة، والتي يتبعونها في الشهر الكريم. مثل عادة زغب رمضان، حيث يقومون بتطويل شعور الأطفال قبل رمضان. وفي اليوم الأول من رمضان يقومون بحلاقة شعورهم لتحبيب الشهر للأطفال.

أجواء وامساكية رمضان 2022

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن امساكية شهر رمضان 2022 في موريتانيا. بأنه يتم تقديم مجموعة من الأطباق اللذيذة في رمضان بموريتانيا، نذكر لكم منها طبق البنافة أو طاجين. والتي تقدم على مائدة الإفطار وهو عبارة عن لحم وخضار، أما في وجبة السحور فيتم تقديم مشروب الرائب الو المذق أو الارز المسلوق، وسنقدم لكم فيما يلي امساكية رمضان 2022:

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم وضع إمساكية موريتانيا بناء على الإحصاءات الفلكية التي تم وضعها في دولة مورتانيا، وقد جاءت دقيقة. ومع بداية رمضان قررت الحكومة الموريتانية أن تقوم بالعمل على تخفيف الاجراءات الاحترازية الوقائية التي كانت مفروضة بسبب الوباء. وكان هذا بداية من شهر مارس الماضي، وسيتم السماح للمصلين بأداء كل من صلاة التراويح والجمعة في مساجد موريتانيا.

مدن وإمساكية رمضان ٢٠٢٢ موريتانيا

لا بد من أن نشير إلى أنه هناك مدن معنية بـ امساكية شهر رمضان 2022، وهي أفدريك، آلاك، اكجوجت، الزويرات، تشيجا. كذلك ماجتا لاجار، بوكى، بوتلميت، النعمة، كيفة، روصو، العيون، تفرغ زينة، كيهيدي، اتيكان، دار النعيم. عرفات، أطار، سيلبابي، بير مغرين، وغيرها من المدن.وهم جميعا يستعلمون عن مواقيت الإفطار والإمساك طوال أيام الشهر الفضيل. ويتم الاعتماد على خط الطول والعرض للمدن لتحديدها.

بهذا نصل معكم إلى خاتمة المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع امساكية رمضان 2022 موريتانيا. وهو من المواضيع الشائعة في دولة موريطانيا بحلول الشهر المبارك، وذكرنا لكم بعض العادات التي يتبعها أهل دولة موريطانيا في الشهر الفضيل. ومن الجدير بالذكر أنه يتم الاستماع من موريطانيا لإذاعة الحرمين، كون الفرق بينها وبين المملكة العربية السعودية لا يتجاوز ثلاث ساعات.