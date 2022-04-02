سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد احتجاجات عنيفة بسبب تدهور الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس سريلانكا، جوتابايا راجاباكسا، مساء أمس الجمعة، فرض حالة الطوارئ العامة فى جميع أنحاء البلاد، وذلك بعد احتجاجات عنيفة على أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عشرات السنين.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال راجاباكسا فى بيان بالجريدة الرسمية، إن القرار جاء لصالح الأمن العام وحماية النظام العام وصيانة الإمدادات والخدمات الأساسية، وذلك بعد اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أمام مقر إقامة الرئيس السريلانكى بإحدى ضواحى العاصمة كولومبو. واعتقلت الشرطة 53 شخصًا، وفرضت حظر تجول فى كولومبو ومحيطها، أمس الجمعة، لاحتواء الاحتجاجات التى اندلعت بسبب نقص المواد الأساسية، بما فى ذلك الوقود والسلع الأخرى. وتشهد سريلانكا انقطاعًا مستمرًا للكهرباء، ولفترات تصل إلى 13 ساعة فى اليوم، حيث تحاول الحكومة بصعوبة تأمين النقد الأجنبى لدفع ثمن واردات الوقود، بعدما استنزفت الجائحة صناعة السياحة التى يعتمد عليها اقتصاد سريلانكا.

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