نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان في رمضان حث تُعدّ واحدة من أهم خدمات الدعم الذي يتم منحه للمواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة لمساعدتهم على مواجهة الغلاء وسد احتياجاتهم في الشهر المبارك، حيث يتم صرف مبالغ مالية لمستحقي المكرمة الملكية من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال أيام شهر رمضان المبارك 2022 م، وذلك للأشخاص المستفيدين مِمّن تنطبق عليهم الشروط والأحكام.

مكرمة الملك سلمان في رمضان

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بأمر ملكي بتطبيق خدمة المكرمة التابعة للملك سلمان بن عبد العزيز لمساعدة الأسر والأفراد المتقاعدين، وهذا من باب مواجهة الغلاء المعيشي والعجز عن توفير متطلبات الحياة الأساسية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، وقد حددت الوزارة موعد صرف المكرمة في منتصف شهر رمضان المبارك 1443 هـ، إلى جانب إمكانية التقديم على المكرمة الملكية عبر الموقع الرسمي بالدخول إلى وزارة الموارد.

المبالغ المالية لمستحقي المكرمة

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأنه سيتم صرف قيمة مكرمة الملك سلمان للمستفيدين من الأسر الفقيرة حسب عدد أفرادها وذلك فيما يلي:

صرف مبلغ مالي بقيمة 2000 ريال سعودي للأسر المكوّنة من 3 أفراد.

صرف مبلغ مالي قدره 1500 ريال سعودي للأسر المكوّنة من 2 شخص.

صرف مبلغ مالي بقيمة تصل إلى 1000 ريال سعودي للأسر المكوّنة من 1 فرد فقط.

شروط الحصول على مكرمة الملك سلمان

تتوفر عدد من المعايير والشروط المطلوبة تُعرف بـ شروط استحقاق مكرمة الملك سلمان من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للراغبين في صرف مكرمة الملك سلمان نذكرها فيما يلي:

يلزم أن يكون الشخص المتقدم للحصول على راتب المكرمة الملكية من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المستفيد صاحب جنسية سعودية.

أن يكون من مُستحقي الضمان الاجتماعي.

يجب ألّا يكون لدى الشخص المتقدّم أي عقارات أو ممتلكات أو سجلات تجارية.

يجب ألّا يزيد راتب الفرد عن 3000 ريال سعودي.

يلزم أن يتقدم الشخص المستحق لمنحة المكرمة الملكية قبل موعد الصرف بما يقارب 3 أشهر.

إذا لم تتوفر أيًّ من الشروط المذكورة أعلاه لن يحصل الشخص المستفيد على صرف راتب المكرمة.

كيفية الاستعلام عن مكرمة وزارة الموارد

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إلى تقديم أفضل خدماتها للمواطنين السعوديين خاصة لمستحقي صرف راتب مكرمة الملك سلمان كما أن للوزارة دور كبير في الإشراف على توزيع الإعانات والمساعدات، ويمكن الاستعلام عن المكرمة بالاتصال على رقم الجوال الموحد 19911 كما يتم استقبال الشكاوى والمقترحات والرد على جميع الاستفسارات مُباشرة.