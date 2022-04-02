نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية والرسوم المالية الخاصة بالزيارة والتأشيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة المهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية هي من الأشياء التي تشغل بال الكثير من الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية، فكثيرا ما يجهل بعض الوافدين شروط وقوانين المملكة في بعض الأمور ومنها الشروط والمعاير التي وضعتها الحكومة السعودية للاستقدام أو حتي رسوم الزيارة العائلية وشروطها، ومن هذا المنطلق قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بلافصاح عن الوظائف المسموح لها بطلب استقدام وفقا للنظام وقواعده ولكن هذا يأتي ضمن شروط محدده أعلنتها الوزارة ومن خلال القنوات الرسمية التي يتم عبرها كل الأشياء الخاصة بالاستقدام والزيارة، وفي السطور التالية سوف نقوم بدورنا بشرح كافة الأمور المتعلقة بالزيارة والمهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية، وهذه المهن البسيطة التي تم إيقاف فرصة استقدام العائلة منها مهن تتمثل في تقديم خدمات النظافة مثل مهنة عامل النظافة وعاملة النظافة، ومهنة الطاهي سواء في فندق او في عائلة، ومهنة السائق، وغيرها البعض من المهن البسيطة، المهن المسموح لها بالاستقدام في السعودية، كما يسمح بالاستقدام لأصحاب المهن الخاصة مثل الحرفيين، ويسمح بالاستقدام للفنيين مهما كان التخصص لان يسمح لهم بالتقدم بجميع أنواع المجالات الفنية

المهن المصنفة على أنها من الدرجة الأولى كمهنة الطبيب والمهندس والمعلم .

المهن القائمة على الأعمال الإدارية والخاصة بشركات القطاع الخاص كمهنة المدير ، مندوب التسويق المبيعات والمحاسب.

المهن الخاصة بالحرفيين والفنيين بجميع أنواع المجالات .

المهن التي تم استثنائها من تقديم طلب استقدام لعائلاتهم

وقامت وزارة العمل للمملكة بالحرص على تأكيد أنه تم استثناء القليل من المهن البسيطة من إمكانية تقديم طلب الاستقدام لعائلاتهم ، وهذه المهن البسيطة التي تم استثنائها تتمثل في الأتي:

مهنة عامل النظافة الطاهي السائق

وغيرها من المهن البسيطة التي تتوافق مع هذه المهن المقدمة، أما المهن التي قامت الوزارة بتحديدها فيُمكن تقديم طلب استقدام لعائلاتهم حيث يتم النظر فيه وفقا لوزارة الداخلية للمملكة، وإما أن يُقبل أو يُرفض.

الرسوم المالية الخاصة بالزيارة والتأشيرات للملكة

وتواجه الحكومة السعودية مرحلة انتقاليه في جميع القطاعات وأيضا مواجهة التغيرات الاقتصادية التي طرئت على المملكة والتي بسببها أتهجت الحكومة نهج جديد بزيادة أسعار التأشيرات الخاصة بالزيارة والاستقدام وتجديد الإقامة.

رسوم تأشيرة الدخول للمملكة لمرة واحدة

تُدفع 2000 ريال سعودي رسوما لطلب الاستقدام، ثم تُدفع 2000 ريال سعودي أخرى رسوما لتأشيرة الدخول للمملكة، وتُدفع هذه الرسوم لمرة واحدة وذلك أثناء دخول المملكة .

رسوم تأشيرة الدخول لأكثر من مرة واحدة

الرسوم 3000 ريال سعودي في حالة زيارة المملكة لمدة ستة شهور .

تبلغ الرسوم 5000 ريال سعودي في حالة الزيارة لمدة العام الكامل .

تبلغ الرسوم 8000 ريال سعودي في حالة الزيارة لمدة العامين .

وأتاحت الحكومة السعودية كافة الشروط الخاصة للحصول على الإقامة 2022 للمقيمين، كما يمكن من خلال برنامج مساند أستخراج تأشيرة استقدام عمالة منزلية وغيرها من الخدمات الأخري.

شروط طلب الاستقدام