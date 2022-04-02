مكتب تساهيل للزيارة العائلية المستندات المطلوبة وكيفية متابعة الطلب

مكتب تساهيل للزيارة العائلية وهي شركة سعودية الأصل حيث تقوم الشركة علي تيسر إجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية للزوار من مختلف الدول العربية مثل مصر والجزائر والبحرين والإمارات والأردن، فاكل التيسرات المتاحة من خدمات الشركة لجميع الأجانب فيمعدا المواطنين الذين يتمتعون بجنسية دول مجلس التعاون الخليجي، وقد حددت الشركة مجموعة من الشروط والمستندات المطلوبة من أجل القيام بهذا الإجراءات، ما هي الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل للزيارة العائلية في السعودية ؟ يعد هذا السؤال واحد من أهم الأسئلة التي تواجدت علي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الآونة الأخيرة، خصوصا وأنه يحتاج الكثيرون من مقيمي المملكة العربية السعودية، إلى أن يتواجد معهم بعض من ذويهم وأهلهم للاطمئنان عليهم كنوع من أنواع الزيارة.

مكتب تساهيل للزيارة العائلية المستندات المطلوبة

يجب امتلاك جواز سفر صلاحيته سارية لمدة أقصاها 6 أشهر.

نسخة من طلب حجز الموعد من شركة تساهيل.

في حالة وجود زوار أقل من عمر 6 سنوات، أو كبار تتخطى أعمارهم 80 سنة فيشترط توفر لهم بصمة حيوية.

صورة شخصية حديثة وواضحة بخلفية بيضاء.

مستند موثق من وزارة الخارجية يوضح صلة القرابة بين الزائر والمقيم.

في حالة سفر الزوجة فيشترط أن يكون بموافقة من الزوج على أن يكون ذلك موثقًا.

في حالة سفر الأرملة فيتعين عليها تقديم شهادة وفاة الزوج معتمدة من وزارة الخارجية، على ألا يزيد عمرها عن 45 سنة.

إذا كانت حالة سفر المطلقة فيشترط عليها أن تقدم عقد الطلاق معتمد من وزارة الخارجية، على ألا يقل عمرها عن 45 سنة.

في حالة سفر البنات الأقل من 18 سنة فيجب تقديم موافقة موثقة من ولي الأمر بالسماح بالسفر.

شئ أساسي الخضوع للفحص الطبي وتقديم الشهادة التي تثبت خلو المتقدم من أي أمراض مزمنة على أن تكون موثقة.

لابد من وجود أصل نموذج طلب الزيارة العائلية من موقع إنجاز.

عند سفر المتزوجة فيجب عليها تقديم عقد الزواج معتمدًا من وزارة الخارجية.

كيفية متابعة الطلب في مكتب تساهيل

في حالة رغبتك في معرفة قبول الطلب أو رفضه يمكنك القيام بذلك إلكترونيًا عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع شركة تساهيل الإلكتروني، ثم حدد اللغة والدولة. في الصفحة التالية انقر على خيار “متابعة الطلب”. سيظهر لك الموقع نافذة صغيرة يتطلب فيها إدخال رقم إشارة الموعد أو الرقم الإلكتروني. ادخل بعد ذلك تاريخ الميلاد، ثم اضغط بعد ذلك على خيار “اضغط للتفاصيل”.

والجدير بالذكر أن رسوم استخراج التأشيرة تختلف قيمتها من دولة إلى أخرى، ولكنها يجب تسديد الرسوم من أجل الحصول عليها.

الأوراق المطلوبة لزيارة العمل بشركة تسهيل

يتم إحضار نفس الأوراق المطلوبة للزيارة العائلية، بالإضافة إلى المستندات الأخرى وهي كما يلي: