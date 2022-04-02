نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول schools.madrasati.sa web الكادر التعليمي والطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية الالكترونية لذلك يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وولي الامر عن منصة مدرستي تسجيل الدخول، ومن الجدير بالذكر ان منصة مدرستي من المنصات المهمة التي اطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربيه السعوديه، نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا واجبار المدارس على التعليم عن بعد، حرصا على سلامة الطلاب وحفاظا على صحتهم، حيث أنها تقدم العديد من خدمات تعليم الطلاب والمعلمين وايضا اولياء الامور، حيث يستفيد من هذه الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي عن طريق تسجيل حساب شخص للطالب فهي تقوده إلى التعلم عن بعد، وتشمل جميع المراحل الدراسية وسوف نعرض تفاصيل التسجيل في منصة مدرستي بالتفاصيل خلال هذا المقال

منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية باستخدام التقنيات الحديثة في التعلم وتطوير العملية التعليمية لكي توفر البيئة التعليمية مناسبة للتعرف يحصل من خلالها على المادة العلمية، ويحقق أقصى استفادة منها، حيث أن استخدام أساليب التعلم الحديثة والمتقدمة في التعليم تساعد في التخلص من حالة الملل التي يمكن أن يشعر بها الطالب من طرق التدريس التقليدية الأخرى، كما أنه يمكن من خلال التعلم بالوسائل الحديثة يستخدم أدوات أكثر استفادة للطلاب حيث توفر منصة مدرسة العديد من أدوات التعليم مثل تلخيص التعليمية والألعاب التعليمية لتعلم لجميع الطلاب، ويمكن أن يرجع الطالب إلى شرح المعلم في أي وقت بعد حفظه.

منصة مدرستي التسجيل دخول الطالب مايكروسوفت

يمكن لجميع الطلاب أن يسجل في منصة مدرستي عن طريق استخدام حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب، ويدخل كلمة المرور على حسابه في منصة مدرستي لكي يستطيع الوصول إلى جميع الخدمات التعليمية التي توفرها له والمنصة الاستفادة من الدورات التعليمية والكتب المدرسية وجداول الدراسة بالإضافة إلى أداء الواجبات وإجراء الاختبارات ومشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية والخدمات الأخرى من خلال الرابط الرسمي لمنصة مدرستي الالكتروني بأتباع الخطوات التالية:

يضغط الطالب على الرابط الرسمي منصة مدرستي.

يضغط الطالب على تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت.

يدخل الطالب كلمة المرور الخاصة به.

ثم يضغط الطالب على تسجيل الدخول.

سوف ينتقل إلى صفحة بها جميع خدمات منصة مدرستي.

يختار الطالب الخدمة التي تناسبه والتي يرغب في الاستفادة منها.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من ولى أمر الطالب

يستطيع جميع أولياء الأمور تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية، لكي يتطلع على مستوى التعليم للطالب من خلال نظام نور التعليمي باتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي منصة مدرستي.

ثم تسجيل الدخول بحساب نور.

كتابة الاسم أمام اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعدما قمنا بكتابة اسم المستخدم الموضح امامنا وكتابة كلمة المرور الان يمكننا الضغط على تسجيل دخول، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للطالب وولي الأمر.

الخدمات التي تقدمها منصة مدرستي التعليمية

يقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب للاستفادة من التعلم عن بعد و منها الخدمات التي تقدمها المنصة ما يليها

متابعة الواجبات المنزلية و إضافة اختبارات لتقييم الطلاب. يساعد الطلاب في التفاعل مع المعلمين بشكل كبير. يستطيع الطالب من خلالها الوصول إلى الجداول الدراسية التي تضعها وزارة التعليم. توفر منصة مدرستي خدمه تسجيل الدخول إلى الحصص الافتراضية اضافة الأنشطة التعليمية التي تناسب المرحلة الدراسية يمكن من خلالها متابعة مستوى الطالب بسهولة حيث أنها تسمح بدخول أولياء الأمور تقدم حل الاختبارات المدرسية كما أنها تسمح للمعلم بالتنوع في طرق شرح المعلومة للطالب، وتقدم له العديد من الوسائل التعليمية التي تجعل الطالب مهتم بالعملية التعليمية و تثير اهتمامه.

كل هذه المميزات تقدمها منصة مدرستي الالكترونية التي تم اطلاقها لتفيد الطالب وولي الامر.

منصة مدرستي تسجيل الدخول الكادر التعليمي والطلاب

يمكن للطلاب بركات للتعليم إنشاء حساب جديد من خلال منصة مدرستي عبر الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي ثم الضغط على العودة الى المدرسة من الصفحة الرئيسية، واضغط على تسجيل جديد. كتابة رقم الهوية أو رقم الهاتف بشكل صحيح كتابة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف في المكان المخصص لهم. الضغط على أنا لست روبوت. الضغط على ايقونة التحقق. ثم بعد ذلك الضغط على تأكيد حساب.

منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب الابتدائي

يستطيع طلاب المرحلة الابتدائية التسجيل في منصة مدرسته، حيث أنها تشمل جميع المستويات و المراحل الدراسيه، وإن دخول الطالب على المنصة يتطلب عمل حساب مايكروسوفت للدخول على اللوحة الخاصة به ويمكن الحصول على حساب الدخول عبر تطبيق توكلنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الضغط على الرابط الرسمي لتطبيق توكلنا و تحميله من الرابط الرسمي الخاص بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

يضغط الطالب على حسابي ثم يضغط على بيانات منصة مدرستي

يختار الطالب اسم المستخدم واضغط حفظ

ثم يضغط على الحصول على كلمة المرور التي تصل إلى الهاتف المسجل به في تطبيق توكلنا

ثم تضغط على تسجيل المرحلة الابتدائية

ثم يحدد الخدمة التي يرغب في الاستفادة منها

منصة مدرستي تسجيل الدخول بدون توكلنا

العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية يرغبون بالتسجيل في المنصة مدرستي، بدون التسجيل في تطبيق توكلنا حيث يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

يضغط الطالب على رابط منصة مدرستي في الجزء العلوي من الصفحة الرئيسية. يكتب الطالب برقم الهوية والإقامة ثم رقم الهاتف ويدخل رمز التحقق الذى سوف يظهر له بشكل صحيح. يكتب رقم المرور الذي سوف يرسل له عبر الهاتف ويحتفظ به ثم يختار الطالب الدخول للطلاب بعد اتمام عملية تسجيل الدخول يتبع الطالب التعليمات التي سوف تظهر له

منصة مدرستي تسجيل الدخول معلم

من الأمور المهمة في منصة مدرستي تسجيل الدخول للمعلم التي يجب على المعلمين معرفتها للتواصل مع الطلاب وعمل الحصص الافتراضية ومتابعة الواجبات من خلال المنصة، كما أنه يقيم الطلاب من خلال عمل اختبارات ويستطيع أن يتواصل مع المعلمين تسجيل الدخول من خلال اتباع الخطوات التالية على المنصة

الضغط على رابط منصة مدرستي الالكتروني

ثم الضغط على الكادر التعليمي تسجيل الدخول

يدخل المعلم البريد الالكتروني وكلمة السر الخاصة به ويمكن أن يتم ذلك من خلال تطبيق توكلنا

يضغط على تسجيل الدخول الخاصة سوف ينتقل المعلم على الصفحة الخاصة به على المنصة ويبدأ العمل

مميزات منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات، لذلك فإن لها مميزات كثيرة تقدمها للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومن هذه المميزات ما يلي

تعتبر تعتبر من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أنها لا تحتاج إلى الخروج من المنزل وتكون العملية دون حدوث زحام في الفصول أو المدارس، حيث يعتبر الزحام من أهم عوامل انتشار فيروس كورونا

تقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين بطريقه سهله تحقق أقصى استفاده من العملية التعليمية

تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الفترة الحالية من انتشار التكنولوجيا والانترنت و الاساليب الحديثه

يمكن للطالب أن يحصل المعلومة بأكثر من طريقه بعرض فيديو او صور موثقه او العاب او غيرها وبذلك لا يشعر الطالب بالملل

يمكن من خلالها تحميل المناهج pdf وحفظها ايطالي عليها الطلاب في أي وقت كما أنها يمكن تسجيل الحصص مشاهدتها في الوقت الذي يناسبه من

منصة مدرستي تسجيل الدخول الكادر التعليمي

يمكن للكادر التعليمي التسجيل في منصة مدرستي بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول الي الرابط الرسمي لمنصة مدرستي بعد ذلك نضغط على تسجيل دخول بواسطة المايكروسوفت للكادر التعليمي بعد ذلك تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة ادخل كلمة السر الخاصة بك ثم بعد ذلك اضغط تسجيل دخول

هذه هي خطوات تسجيل الدخول علي منصة مدرستي كادر تعليمي.