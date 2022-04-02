محمد بن راشد يطلق حملة "المليار وجبة"

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق حملة "المليار وجبة"، السبت، والتي تعد الأكبر للإطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغيردة على حسابه في "تويتر"، قال فيها: "على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم. رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم".

وأضاف: "هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي.. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع.. لدينا مليار رسالة إنسانية نبيلة من الإمارات للعالم".

وتعد هذه الحملة، "الأكبر في المنطقة لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة بدءا من أول شهر رمضان"، وتهدف للبناء على "النتائج النوعية التي حققتها حملة رمضان السابق، والتي وزعت 220 مليون وجبة، حيث سيتم استكمال الرقم وصولا إلى مليار وجبة".

وتساهم حملة المليار وجبة في "مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، خاصة لدى الفئات الضعيفة من النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وفي مارس الماضي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن "خير الصدقة إطعام الطعام، وخير الشعوب التي تفكر بغيرها، وبلادنا محفوظة بالخير الذي نعمله".

وعن رسالة مبادرة "مليار وجبة"، قال: "هدفنا مليار وجبة. وإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات للعالم".

وحول توسيع المبادرة سبل مواجهة الجوع على مدار العام، أوضح: "العالم يمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي للبشر، ومهمتنا دعم إخواننا في الإنسانية لإنقاذهم من الجوع".