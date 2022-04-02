نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي في رمضان 1443/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي، والتي تم تدشين أبحاث وتساؤلات متعددة من قبل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن موعد موعد نزول المكرمة الملكية التي تم إصدارها بمرسوم ملكي علي عدة أعوام متتالية من قبل سمو الملك سلمان بن عبد العزيز، في شهر رمضان المبارك وخاصة بعد أعلان صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي.

يتم منح المكرمة الملكية لعدد كبير من مواطني المملكة والعائلات المستفيدة من مقطوعة الضمان الاجتماعي التي هي في الفئة المتوسطة أو الفقيرة لتلبية احتياجاتهم خلال هذا الشهر الكريم، وهذه المنحة تعد مبلغ نقدي يُمنح للأسر ذات الدخل المحدود الذين سبق لهم التسجيل في الضمَان الاجتماعَي، والآن نتعرف علي تفاصيل موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة الوحيدة المسؤلة عن موعد صرف المكرمة الملكية الضمان الاجتماعي والتي يتم صرفها سنوياً بعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم صرف 1000 ريال لعائل الأسرة و500 ريال لكل تابع، ويتسلم جميع المستفيدون من الضمان المكرمة المخصصة لهم وذلك بهدف شراء كل ما يحتاجون من مستلزمات مع حلول عيد الفطر، ويتم استلام المنحة بالتوازي مع صرف الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور، وهي مستقلة بذاتها فراتبها لا يتم إدماجه مع راتب الضمان الاجتماعي، ويتم صرفها بأمر ملكي.

قيمة المكرمة الملكية اشهر رمضان 1443

حددت وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة العربية قيمة منحة مكرمة رمضان للأسر المستحقة للضمان الاجتماعي، وهي 1،000 ريال للفرد مع زيادة 500 ريال سعودي للمُعال، وهذه قيمة تمنح لكلاً من أسرة مكونة من شخص واحد يصرف لها مبلغ نقدي يقارب ألف ريال سعودي، بالإضافة إلي ذلك يتم صرف مبلغ من المال لأسرة مكونة من شخصين بمبلغ ألف وخمسمائة ريال سعودي، وهكذا مع زيادة عدد الآسرة تزداد قيمة المكرمة الملكية لهم.

شروط الحصول على المكرمة الملكية

وضعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعض الشروط والضوابط الهامة والتي يجب أن يستوفيها الراغبون في الحصول على منحة مكرمة شهر رمضان المبارك، ومن تلك الشروط الأساسية التالي:

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على منحة المكرمة الملكية من المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم والجديد. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون مالك أي عقار. ألا يتعدى الدخل الشهري للمتقدمين على الجائزة الملكية عن 3000 ريال سعودي. يجب أن يكون المتقدمون أو المستفيدون من دعم المكرمة قد عاشوا في المملكة لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل تلقي الدعم.

ومن الجدير بالذكر أن العام الماضي تم سحب التأدية للمكرمة الملكية يوم 8 رمضان وتم نزولها للمستحقين بـ 12 رمضان.