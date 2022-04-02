5 فوائد لتناول الفول يوميا علي السحور في رمضان

وردت الكثير من الأحاديث النبوية التي تبين أهمية وفوائد السحور في رمضان ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال ( تسحروا فإن في السحور بركة ) وقوله أيضا صل الله عليه وسلم ( تسحروا ولو بجرعة ماء ) والسحور شئ مميز لصيام المسلمين عن صيام أهل الكتاب وتتعدد الأطباق الخفيفة في السحور ولكن يظل طبق الفول هو ملك مائدة السحور في رمضان وخاصة عند الفقراء نظرا لسعره المتوازن فهو ليس بالقليل ولا بالكثير ونتحدث هنا خمسة فوائد لتناول الفول في السحور مع وجود ضرر واحد نتحدث عليه أيضاً .

تأثير الفول علي الجسم خلال ساعات الصيام

الحماية من مرض السكري والتحكم في نسبة السكر في الدم .

يقلل من مخاطر أمراض القلب .

المساعدة في فقد الوزن لأنه يسبب الشعور بالشبع وهذا بسبب احتوائه علي البروتين والألياف .

خفض ضغط الدم نظرا لاحتوائه علي الألياف والماغنيسيوم والبوتاسيوم حيث يساعد البوتاسيوم في التحكم في ارتفاع مستويات الصوديوم والماغنيسيوم .

يحتوي علي الحديد وكذلك يمد الجسم بالطاقة .

ضرر الإفراط في تناول الفول

يحتوي الفول علي مادة البيورينات التي سرعان ما تتحول إلي حمض اليوريك الذي يتسبب في الإصابة بمرض النقرس وحدوث اضطرابات في القولون هذا بالإضافة إلي الشعور بالانتفاخ وكل هذا يحدث عند تناول كميات كبيرة من الفول يوميا ولكن نعلم جميعا أن الاعتدال في تناول الشيء ليس فيه ضرر علي الإطلاق ولابد أن نوضح هنا أن هناك بعض الأفراد المصابين بمرض أنيميا الفول وهو مرض وراثي محمول علي الكروموسوم X وهم لا يستطيعون تناول الفول أو أي من البقوليات ذوات الفلقتين لإن هذا يعمل علي تكسير كرات الدم الحمراء لديهم .

نصائح لتجنب مخاطر الفول

هناك العديد من الخطوات لتجنب حدوث اضطرابات القولون والانتفاخ وهي

التقليل من الاستهلاك .

نقع الفول جيدا في الماء ثم الطهي .

كمية الفول المسموح بها في السحور

ينصح بتناول كمية تتراوح بين ثلاث إلي أربع ملاعق كبيرة من الفول في السحور وهذا للاستفادة من البروتينات والنشويات المعقدة الموجودة فيه ويفضل إضافة بعض الجزر والطماطم للفول أثناء الطهي لزيادة القيمة الغذائية .