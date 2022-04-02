نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل دعم ريف لشهر أبريل 2022 موعد صرف دعم ريف لشهر رمضان 1443 reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل دعم ريف لشهر أبريل 2022 وموعد صرف دعم ريف لشهر رمضان 1443، من أهم المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف من خلال محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد نزول دعم ريف لهذا الشهر، وقد وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعض الشروط الواجب توافرها فيمن يستحق دعم ريف شروط استحقاق دعم ريف، حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم توزيع الدعم بطريقة عادلة.

يستهدف دعم ريف صغار المزارعين وأسرهم المنتجة، بهدف رفع مستوى معيشتهم وتحسين وضعهم الاقتصادي، من خلال تقديم دعم نقدي غير مسترد بمقدار 10% من قيمة رأس مال المشروع، بحيث لا يزيد الدعم السنوي عن 54 ألف ريال سعودي، كما أن البرنامج يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة الحياة لصغار المزارعين، ويهتم البرنامج بدعم العديد من المجالات الزراعية منها مجال تربية النحل، ومجال المحاصيل البعلية والبن العربي والورد والفاكهة المستهدفة بالدعم.

متى ينزل دعم ريف لشهر أبريل 2022

يتم نزول الدعم النقدي المخصص للمستفيدين في برنامج ريف بدايةً من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك يجب على المستفيدين متابعة حساباتهم البنكية خلال هذه الفترة للتأكد من نزول الدعم.

موعد صرف دعم ريف لهذا الشهر رمضان 1443

كما ذكرنا في الفقرة السابقة يتم إيداع الدعم المخصص لبرنامج ريف في حسابات المستفيدين البنكية، من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ووجب التنبيه على المستفيدين بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم باستمرار حتى يستمر تقديم الدعم المقرر لهم، وحتى لا يتم تجميد الحساب الخاص بهم.

مواعيد التواصل مع البرنامج في شهر رمضان الكريم

نسعد بتواصلكم، ونستقبل استفساراتكم في شهر #رمضان بالأوقات التالية . . pic.twitter.com/W6ICfXpE35 — برنامج ريف (@ReefSaudi) نسعد بتواصلكم، ونستقبل استفساراتكم في شهر #رمضان بالأوقات التالية . . pic.twitter.com/W6ICfXpE35 — برنامج ريف (@ReefSaudi) April 1, 2022

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