الاتحاد الأوروبي: ندرس فرض مزيد من العقوبات على روسيا لا تؤثر على...

قال باولو جنتيلوني مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إن التكتل يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا، لكن أي إجراء إضافي لن يؤثر على قطاع الطاقة.
وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيواجه تباطؤا في النمو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه لن يواجه ركودا.
وتابع: “معدل نمو بنسبة أربعة بالمئة شديد التفاؤل وأن التكتل لن يحققه”.
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