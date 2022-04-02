نائبة بايدن: الولايات المتحدة لا تهتم بتغيير السلطة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت هاريس فى ردها على سؤال صحفى بشأن رأيها فى مسألة "بقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين"، وقالت: "لا، إسمع، دعنى أوضح.. لسنا مهتمين بتغيير (السلطة)، وهذه ليست سياستنا".

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أدلى بتصريحات فى ختام زيارته إلى وارسو بنهاية الأسبوع الماضى، قال فيها إن أوكرانيا "لن تكون أبدا انتصارًا لروسيا"، وأن الزعيم الروسى "لا يمكنه البقاء فى السلطة".

وسارع البيت الأبيض فى أعقاب تصريحات بايدن، مؤكدًا أن بايدن لم يدع لتغيير السلطة فى روسيا. كما اشتكى بايدن نفسه مما أسماه التفسير الخاطئ لتصريحاته الأخيرة، وخاصة حول العسكريين الأمريكيين وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وتغيير السلطة فى روسيا.

وقال بايدن، إنه كان هناك تفسير خاطئ لكلماته فى جميع الحالات الثلاث: فلم يقصد تغييرا فى سياسة الولايات المتحدة بشأن مسألة تغيير السلطة فى روسيا، ولم يقل أن الجيش الأمريكى سيذهب إلى أوكرانيا، وأنه لم يهدد للرد بالأسلحة الكيمياوية إذا تم استخدامها فى أوكرانيا.