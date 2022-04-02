جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس النمساوى - فى رسالة تهنئة اليوم - "فى بداية شهر الصيام أتمنى لجميع المسلمين شهرًَا سلميًا مليئًا بالتكافل". كما وجه ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا تهنئة مماثلة إلى المسلمين بشهر رمضان الكريم، متمنيا أن يعيده الله على البلاد وعلى العالم بكل خير وسلام واستقرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس النمساوى يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.