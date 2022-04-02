قوات إسرائيلية خاصة تغتال 3 شبان فلسطينيين فى جنين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة على الفور، وحاصرت المركبة المستهدفة بعد إطلاق عشرات الأعيرة النارية باتجاهها، ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إليها أو تقديم الإسعافات للشبان الثلاثة.

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