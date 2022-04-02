رقم هاتف قصر الأمير مقرن بن عبد العزيز لطلب المساعدة المالية في معروض طلب يتم تقديمه رسميا أو الاتصال على الرقم المتاح، حيث يقوم العديد من المحتاجين من ابناء المملكة بالبحث عن وسائل الحصول على المساعدات المالية أو العلاجية أو ترميم المنازل أو غيرها وخاصة في الأيام الكريمة من أولياء المملكة واهل الخير المعروف عنهم تقديم المعونة والفضل وخاصة أبناء الاسرة الحاكمة لما لهم من ايدي بيضاء في كافة المجالات.

“رقم هاتف قصر الأمير مقرن بن عبد العزيز” طلب مساعدة مالية لشهر رمضان my.gov.sa

يكون الأمير مقرن بن عبد العزيز أول من شغل منصب ولي العهد بعد صدور مرسوم ملكي في 2014 باختياره ولي للعهد أمر ملكي من الملك عبد العزيز بن فهد أل سعود، وهو أحد ابرز بناء الاسرة الحاكمة بالمملكة وله العديد من الأملاك والعقارات، ويقوم بمساعدة المحتاجين إذا أتيحت له الفرص بتقديم الدعم العاجل للمحتاجين ولا يرد من بابه سائلا، ونقوم في هذا المقال بتوفير كيفية التواصل معه عبر الديوان المكي السعودي.

طرق التواصل المباشر وغير المباشر مع الأمير مقرن

رقم الهاتف المتاح له: 0114882222.

إرسال معروض الطلب عبر رقم الفاكس الخاص بالديوان الملكي السعودي رقم 8004000000

يقوم صاحب الطلب أو المظلمة بإرسال معروض طلب باسمه.

يتم تحديد سبب الإرسال والغرض من المقابلة.

يقوم بإرسال رقم الهاتف النقال وطرق التواصل به.

يتم راسة الطلب من الديوان الملكي وغذا ثبت صحته يتم تحديد موعد مع الأمير مقرن.

المقابلة لا تكون طويلة.

يمكن إرسال معروض الطلب عبر تواصل الديوان الملكي السعودي للحصول على مساعدة عامة من الديوان.

معروض طلب مساعدة مالية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز.

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ ……………

يتم تسجيل وسيلة أخرى للتواصل إذا وجدت.

ويكون الأمير ابن الاسرة الحاكمة من أكثرهم تعاملا مع النظام الحاكم القديم والنظام الحالي واكثرهم ثقة، ولديه الكثير من الأعمال والنشاطات في المملكة منذ عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وحتى اليوم، ويقوم بتقديم الأعمال الخيرية حسب دراسة الحالة من المتقدمين وعمل مقابلة خاصة معهم لا يزيد وقتها بعد أن دراستها بشكل جيد والتثبت من الاحتياج والاستحقاق وصحة البيانات المقدمة للحصول على الدعم لمباشر عبر الاتصال الهاتفي أو غير المباشر عبر الديوان الملكي السعودي.