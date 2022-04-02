نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر رمضان والمستحقين والتسجيل عبر sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر رمضان حيث يعتبر النظام الجديد للضمان الاجتماعي من أهم النظم الاجتماعية التي تقدم الدعم للمواطنين داخل المملكة وذلك للأفراد والأسر الأكثر احتياجا حرصا من الوزارة على الارتقاء بمستوى معيشتهم الاجتماعية ومواجهة الظروف الاجتماعية الصعبة مع تقديم فرصة عمل تجعلهم أفراد منتجين وليسوا مستهلكين، وذلك حتي يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية، وذلك بالتضامن مع صندوق التنمية البشرية لكن لابد من توفر بعض الاشتراطات الهامة للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور والتي نتعرف عليها في مقالنا اليوم.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1443 لشهر رمضان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي لشهر شعبان في آخر يوم في الشهر الموافق الخميس الموافق 30 شعبان، وموعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في أول شهر رمضان الكريم في يوم الأثنين الموافق 3 رمضان وشهر شوال في أول شهر شوال في يوم الأثنين الموافق 3 شوال، ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد لشهر ذي القعدة في أول يوم من الشهر الموافق الثلاثاء 1 من ذي القعدة.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

السيدات الآرامل والمطلقات والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة والمسنين الذين بلغوا من السن 60 عام والأسر الأشد فقرا والأفراد الذين يفتقدوا عمل ثابت ودائم.

متطلبات التسجيل لطلب معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتم التسجيل للاستفادة بمعاش الضمان الإجتماعي المطور من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يتم إدخال الإسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية، ومن الجدير بالذكر أن معاش الضمان الاجتماعي لا يتوقف على مدينة بعينها وأنما يشمل كل محافظات المملكة العربية السعودية بلا استثناء.

لابد أن يكون المتقدمين للاستفادة بمعاش الضمان الإجتماعي المطور حاملين للجنسية السعودية وأن يكون قائم في أحد المراكز والهيئات التابعة للمملكة العربية السعودية، وإذا كان الفرد يعول أكثر من أسرة فيتم صرف معاش لكل أسرة بمفردها، ويصل المبلغ الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي الجديد إلى مبلغ 1100ريال سعودي لعائل الأسرة و 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة بأكملها.