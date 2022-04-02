نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل 2022 عداد نزول الدفعة 53 حساب المواطن لشهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل 2022 راتب شهر رمضان 1443، من أكثر المواعيد التي يجري عليها بحث مكثف من قبل المستفيدين لدعم حساب المواطن، هذا البرنامج الذي تم إنشائه في 2017 لمواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة، ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر المستحقة للدعم وفق الشروط والضوابط الموضوعة من تبعات الإصلاح الاقتصادي، والذي قد يسبب عبء إضافي على كاهل الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، لذلك شرعت المملكة في تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات من خلال برامج الدعم المختلفة، برامج الدعم والحماية الاجتماعية ومن أهمها برنامج حساب المواطن وبرنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

ازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443، ويتم الاستعلام عن نتائج الاستحقاق والأهلية إلكترونياً من خلال زيارة موقع برنامج حساب المواطن ca.gov.sa، حيث يتم إيداع المبالغ المستحقة للمستفيدين في حساباتهم البنكية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وتحرص المملكة في توفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً داخل المملكة، وفق شروط وضوابط تم وضعها بحرص شديد لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وضمان تحقق العدالة في توزيع الدعم، لذلك يتم مراجعة أهلية المستفيدين كل شهر لاستبعاد من فقد شرط من شروط الاستحقاق، والإبقاء على من تتوافر فيه الشروط والضوابط، وفيما يلي نستعرض معكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 53 لشهر رمضان 1443، ورابط الاستعلام عن نتائج الاستحقاق وطريقة الاستعلام عبر هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز.

موعد صرف حساب المواطن لشهر أبريل

كما هو معروف لدى جميع المستفيدين لدعم حساب المواطن يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. هذا في حالة لم يصادف يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة. وفي هذه الحالة يتم تقديم موعد الصرف يوم أو تأخيره يوم.

موعد صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443

من المقرر أن يتم صرف دعم الدفعة 53 حساب المواطن يوم الأحد الموافق 09\09\1443 الموافق 10\04\2022. وقد ظهرت بالفعل نتائج الاستحقاق للدفعة 53 عبر موقع البرنامج على تويتر. كما يجب على المستفيدين تحديث بياناتهم باستمرار حتى لا يتعرض حسابهم للتجميد والوقف.

عداد نزول الدفعة 53 حساب المواطن

رابط استعلام حساب المواطن

يتم الاستعلام عن صدور نتائج الأهلية إلكترونياً من خلال الدخول على رابط برنامج حساب المواطن الإلكتروني www.ca.gov.sa. ثم الدخول على الحساب الخاص بك عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور. وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة “قائمة دراسة الأهلية”.