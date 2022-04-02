بالتقسيط بدون كفيل 20 ألف ريال بموافقة فورية بدون رسوم إدارية للسعودي والمقيم

بالتقسيط الشهري بدون موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة حيث يمكن في الفترة الحالية الحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل أو بدون ضامن سعودي الجنسية وبدون دفع أي رسوم إدارية على مبلغ التمويل الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي حتى 20,000 ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة اليسر للتمويل ومن الشروط المطلوبة توفير دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الأصغر بالشركة ويتم التقديم من خلال الأونلاين للحصول على تمويل نقدي بدون كفيل بالتقسيط الميسر لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة شركة اليسر للإجارة والتمويل التي توفر تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية عام 1443.

الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على قرض شركة اليسر للتمويل

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العديد من المزايا التمويلية التي جعلت المواطنين السعوديين والمقيمين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي سريع يمتاز بمزايا عديدة للمتقدم ولكن لن يتحقق ذلك إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة العربية السعودية وإليكم تلك الشروط الواجبة كالتالي بالتفصيل:

شرط هام لابد من توفير دخل ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي للحصول على الموافقة المطلوبة من الشركة.

شركة اليسر للإجارة والتمويل تطلب توفير فترة عمل تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك للموافقة الفورية والسريعة على تمويل الشركة في المملكة.

يحتاج التمويل الشخصي الأصغر أن يكون العميل المتقدم يبلغ من العمر 22 سنه حتى 60 سنه أما أكثر من ذلك للعسكري حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري بالمملكة العربية السعودية.

توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

أهم المميزات التمويلية المتاحة لدى شركة اليسر للتمويل