أوكرانيا تعتزم فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء سكان من مناطق محاصرة

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، إنه من المقرر فتح 7 ممرات إنسانية لإجلاء السكان من مناطق محاصرة اليوم السبت.

وأضافت أن هذه الممرات تشمل واحدا لإجلاء السكان بوسائل نقل خاصة من مدينة ماريوبول وبالحافلات لسكان ماريوبول المغادرين مدينة برديانسك.

وقال رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية، إن الصواريخ الروسية قصفت مدينتين في وسط البلاد في وقت مبكر اليوم السبت ودمرت بنية تحتية ومبان سكنية.

وكتب دميتري لونين في منشور على الإنترنت: “بولتوفا: قصف صاروخ إحدى منشآت البنية التحتية خلال الليل، كريمنشوك: العديد من الهجمات على المدينة في الصباح”.

وفي وقت لاحق ذكر لونين أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للبنية التحتية في بولتافا، في حين كشفت معلومات مبدئية أن ثلاث طائرات للعدو هاجمت المنشآت الصناعية في كريمنشوك.