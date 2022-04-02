الجيش الروسي: دمرنا 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة.
وقال الجيش، في بيان له: “دمرنا المطارات العسكرية بمدينتي بولتافا ودنيبروبتروفسك”.
وأضاف، أنه تم تدمير 24 طائرة أوكرانية بدون طيار في الجو، مشيرا إلى إسقاط مروحيتين أوكرانيتين قرب مدينة سومي.
وقال رئيس منطقة بولتافا الأوكرانية إن الصواريخ الروسية قصفت مدينتين في وسط البلاد في وقت مبكر اليوم السبت ودمرت بنية تحتية ومبان سكنية.
وكتب دميتري لونين في منشور على الإنترنت: “بولتوفا: قصف صاروخ إحدى منشآت البنية التحتية خلال الليل، كريمنشوك: العديد من الهجمات على المدينة في الصباح”.
وفي وقت لاحق ذكر لونين أن ما لا يقل عن أربعة صواريخ أصابت منشأتين للبنية التحتية في بولتافا، في حين كشفت معلومات مبدئية أن ثلاث طائرات للعدو هاجمت المنشآت الصناعية في كريمنشوك.
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