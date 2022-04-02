وزير خارجية اليابان يصل بولندا لترتيب قبول لاجئين أوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وصل وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى اليوم، السبت، إلى بولندا، حيث من المقرر أن يقوم بالترتيبات اللازمة لقبول اللاجئين الفارين من أوكرانيا فى أعقاب العملية العسكرية الروسية هناك.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المخطط أن يعقد هاياشى محادثات مع مسؤولين بارزين فى الحكومة البولندية، وسيقوم بزيارة ملجأ يستضيف لاجئين أوكرانيين. وقبيل مغادرته اليابان، قال هاياشى، فى تصريحات للصحفيين، إن الحكومة اليابانية ستوفر جميع المساعدات الممكنة لإظهار التضامن مع أوكرانيا، مضيفا أن اليابان ستدرس ما يحتاجه اللاجئون الأوكرانيون، وما القضايا التى يجب التعامل معها لقبول اللاجئين. وتنظر اليابان فى استخدام الرحلة الجوية التى سيعود على متنها هاياشى لنقل بعض الأوكرانيين الراغبين فى اللجوء إلى اليابان. وستعمل الحكومة اليابانية على تأمين أماكن إقامة للاجئين الراغبين فى البقاء بالبلاد وستساعد فى تغطية تكاليف معيشتهم.

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