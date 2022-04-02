أفغانستان: مقتل 5 أطفال فى انفجار قذيفة بإقليم هلمند

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم السبت، أوضح المسؤولون أن الحادث وقع أمس الجمعة، فى مقاطعة "مارجا التابعة لإقليم هلمند، لافتًا إلى أن القذيفة انفجرت بينما كان أطفال مشغولون باللعب بها.
وبحسب التقارير، مازالت قذائف المدفعية والصواريخ التى لم تنفجر تودى بحياة عشرات المدنيين، معظمهم من الأطفال سنويًا بمختلف أنحاء أفغانستان، فى حين قلص المجتمع الدولى من عدد مشاريع إزالة الألغام بمختلف أنحاء البلاد بشكل كبير.
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