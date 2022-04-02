جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن حصيلة إصابات كورونا ارتفعت بذلك إلى 13 مليونا و639 ألفا و915 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 16 ألفا و929 وفاة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.
وتشهد كوريا الجنوبية اتجاها تنازليا فى منحنى الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يتباطأ انتشار المتحور أوميكرون بعد أن بلغ ذروته الشهر الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: 339 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.