كوريا الجنوبية: 339 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن حصيلة إصابات كورونا ارتفعت بذلك إلى 13 مليونا و639 ألفا و915 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 16 ألفا و929 وفاة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وتشهد كوريا الجنوبية اتجاها تنازليا فى منحنى الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يتباطأ انتشار المتحور أوميكرون بعد أن بلغ ذروته الشهر الماضى.