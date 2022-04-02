السلطات الأمريكية تكشف عن مؤامرة لإشعال حرب أهلية واختطاف حكام الولايات

جدة - نرمين السيد - كشفت السلطات الأمريكية النقاب، أمس الجمعة، عن مخطط لإشعال الحرب الأهلية فى البلاد، بعد اكتشاف مخطط لاختطاف حاكمة ولاية ميتشجان على يد أربعة أشخاص من المناصرين لحركة "بوغالو"، حاولوا استخدام سلاح دمار شامل لإنهاء القيود المفروضة على انتشار الأوبئة، وإشعال الحرب الأهلية فى أمريكا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الأمريكية، فقد وجه الادعاء العام الاتهام لأربعة أشخاص، هم: "آدم فوكس، وبراندون كاسيرتا، وبارى كروفت جونيور، ودانييل هاريس"، يتهمهم بالتآمر لاختطاف الحاكمة جريتشن ويتمير، ومساعيهم لإشعال فتيل الحرب الأهلية.

وتقول لائحة الاتهام الفيدرالية، إن فوكس طلب متفجرات بقيمة 4000 دولار من عميل سرى متآمر فى مكتب التحقيقات الفيدرالى.

وقال مساعد المدعى العام الأمريكى، نيلز كيسلر، أمام محكمة اتحادية بولاية ميشيجان، إن المتهمين الأربعة جمعوا الأسلحة النارية، واستطلعوا المنزل الذى تقضى فيه ويتمير عطلتها، كجزء من خطة للهجوم.

كما أشار كيسلر إلى أن المتدربين "تدربوا على خطف الحاكمة، وأحاطوا بمنزلها فى منتصف الليل، ووضعوا خريطة له، وخططوا، وجمعوا أسلحة وقنابل، هذه هى المؤامرة التى اتهموا بها وهى جريمة فى أمريكا".

وكان المتهمون الأربعة من بين 13 رجلا اعتقلوا فى أكتوبر 2020، ووجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حكومية أو اتحادية فى مؤامرة الاختطاف المزعومة، فيما يواجه 7 منهم اتهامات فى محكمة الولاية.

ومن جانبه، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالى إلى أنه بدأ فى تتبع تحركات الجماعة بعد رؤية مناقشات عبر الإنترنت، تضمنت منشورات حول الإطاحة العنيفة ببعض حكومات الولايات، حيث أكد كيسلر أن المجموعة كانت تهدف لإنهاء القيود المفروضة على انتشار الأوبئة، وإشعال فتيل حرب أهلية ثانية فى أمريكا، لافتًا إلى أنهم من مناصرى حركة "بوغالو" المناهضة للحكومة.