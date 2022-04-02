الاستخبارات البريطانية: استمرار انسحاب القوات الروسية من ضواحى كييف

جدة - نرمين السيد - من ناحيته، أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن بلاده تكسب الحرب فيما روسيا تخسرها، مضيفاً "نخشى أن تكون موسكو هى المستفيد على الأمد الطويل".

كما قال فى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "أثق فى الرئيس الأمريكى جو بايدن لكن على واشنطن تسريع تزويدنا بالأسلحة".

وتابع "انضمامنا للحلف الأطلسى سيشكل إضافة إيجابية"، كما تمنى أن تقف الصين إلى جانب أوكرانيا.

وأوضح أن الوضع فى شرق البلاد حرج للغاية، مشيرا إلى أن روسيا تعد لشن هجمات جديدة على دونباس وخاركيف.

كذلك أكد الرئيس الأوكرانى أن حكومة كييف مرنة فى المفاوضات لكننه أوضح أنهم غير مستعدين للتخلى عن أراضيهم، مطالباً بتكثيف العقوبات على روسيا.