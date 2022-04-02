وزير الدفاع الأمريكى: الهجوم الروسى على أوكرانيا تحدى للمنظومة الدولية

جدة - نرمين السيد - وقال أوستن - فى كلمة خلال حفل تنصيب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى الجنرال مايكل كوريلا، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية - "لقد أمددنا أوكرانيا بالدعم الأمنى، وقد حشدنا حلفاءنا فى حلف الناتو، كما عززنا القطاع الشرقى من الحلف بمزيد من القدرات القتالية لدعم قواتنا الرادعة وقدراتنا الدفاعية".
وأضاف أن "الهجوم الروسى ليس تهديدا لأوكرانيا فحسب، وإنما يعد تحديا للمنظومة الدولية ومرتكزاتها القانونية"، منوها إلى أن ما نراه اليوم فى العالم يتطلب المزيد من الابتكار والتعاون مع الحلفاء والشركاء.
وأوضح أن المرحلة الجديدة تتطلب الردع المتكامل، مضيفا "علينا أن نواجه كل النزاعات، وأن نعمل مع الحلفاء والشركاء لمواجهة أى عدو".
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