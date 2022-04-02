بوتين: نعمل مع بيلاروسيا لتطوير التعاون الثنائى المشترك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين ـ فى برقية تهنئة لنظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم وحدة شعوب البلدين وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ " تمكنت موسكو ومينسك فى الآونة الأخيرة من عمل الكثير من أجل تطوير التكامل والتعاون الثنائى البناء، وتم تبنى عدد من الوثائق المهمة للغاية، بما فيها برامج تطوير المجالات والعسكرية منها، ومفهوم سياسة الهجرة للدولة الاتحادية".
وعبر بوتين عن ثقته فى أن يخلق تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها، ظروفا لتعزيز الوجود الدولى للبلدين، مؤكدا مواصلة المساعى الهادفة للتعاون فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والإنسانى المشترك.
وفى سياق آخر حول الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة شؤون الدفاع الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، سقوط ضحايا من المدنيين جراء قصف للقوات الأوكرانية استمر لأكثر من ساعتين على بلدة قرب كييف.
وقال ميزينتسيف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت ـ" إن الكتائب الأوكرانية قامت أيضا بتلغيم محطة للطاقة الكهرومائية فى مقاطعة نيكولاييف تمهيدا لتفجيرها واتهام روسيا بذلك، مشيرا إلى أن السلطات الأوكرانية تواصل منع أكثر من 60 سفينة أجنبية من مغادرة موانئها".
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