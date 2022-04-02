بايدن يرحب بإعلان الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى بيان نشر على الموقع الإلكترونى للبيت الأبيض - "أرحب بالإعلان عن هدنة لمدة شهرين فى الصراع اليمنى. هذه المبادرة هى مهلة طال انتظارها للشعب اليمنى".

وأضاف بايدن "بعد سبع سنوات من الصراع، يجب على المفاوضين القيام بالعمل الجاد والضرورى للتوصل إلى تسويات سياسية يمكن أن تحقق مستقبل سلام دائم لجميع الشعب اليمنى".

وتابع "أنا ممتن للدور القيادى للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان فى تحقيق هذه المبادرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أننى ممتن للعمل الجاد الذى قامت به الحكومة اليمنية والثقة التى أولتها للوساطة التى تقودها الأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الأمريكى أن بلاده ستعمل على "ردع التهديدات لأصدقائنا وشركائنا بينما نواصل السعى من أجل وقف التصعيد وإحلال السلام فى جميع أنحاء المنطقة".