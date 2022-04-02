مجلس التعاون الخليجى يرحب بالإعلان عن بدء الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، السبت، بالإعلان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، وإعلان الحكومة اليمنية بدء هدنة لمدة شهرين ووقف أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمنى وعلى الحدود (السعودية - اليمنية).





وقال الحجرف، حسبما نقلت قناة "الإخبارية السعودية"، إن "صدور هذا الإعلان يأتى تأكيداً على الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى بالأزمة اليمنية"، مثمنا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى إعلان الهدنة والتى تأتى فى سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل. كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن قد أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ من اليوم السبت، فضلا عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود.

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