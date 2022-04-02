الخارجية السعودية: نرحب بإعلان المبعوث الأممى لبدء الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج ببدء هدنة يتم من خلالها وقف جميع أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمنى وعلى (الحدود السعودية - اليمنية).





وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان لها، حسبما نقلت قناة (الاخبارية) السعودية - أن المملكة ترحب وتدعم إعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية فى اليمن بقبول الهدنة، وتثمن جهود المبعوث الخاص بإعلانها، والتى تأتى بالتماشى مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسى شامل والمعلنة فى شهر مارس 2021. وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج قد أعلن مساء أمس أن أطراف الأزمة اليمنية أبدوا ردا إيجابيا على هدنة لمدة شهرين تبدأ من اليوم السبت، فضلا عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود.

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