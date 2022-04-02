تقدم أوكراني أمام الجيش الروسي المنسحب من محيط كييف

أكدت المخابرات العسكرية البريطانية، يوم السبت، أن القوات الأوكرانية تواصل تقدمها ضد القوات الروسية المنسحبة في محيط العاصمة كييف.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية، إن هناك تقارير تفيد أيضا بانسحاب القوات الروسية من مطار هوستوميل القريب من العاصمة، والذي كان محل قتال منذ اليوم الأول للصراع.
وأضافت الوزارة: "قامت القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا بتأمين طريق رئيسي في شرق خاركيف بعد قتال عنيف"، حسبما نقلت "رويترز".
دعم أميركي
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة نقلا عن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لنقل دبابات سوفياتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في منطقة دونباس.
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤول رفض الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها ومن أي الدول ستأتي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن الدبابات ستسمح لأوكرانيا بشن هجمات بالمدفعية بعيدة المدى على أهداف روسية في منطقة دونباس الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا على الحدود مع روسيا.
ولفتت الصحيفة إلى أنها أول مرة في الحرب تساعد فيها الولايات المتحدة أوكرانيا في نقل دبابات.
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