اتفاقية تجارية غير مسبوقة بين أستراليا والهند.. والهدف الصين

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اتفاقية التجارة المقرر توقيعها مع الهند يوم السبت، بأنها تمثل "أحد أكبر الأبواب الاقتصادية التي سيتم فتحها في العالم اليوم".

وقالت الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، إن وزيري التجارة الأسترالي دان تيهان، والتجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، سيوقعان في حفل افتراضي على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الأسترالية الهندية، وإن البلدين سيواصلان العمل نحو التوصل لاتفاق تجارة حرة كامل.

وفي حديث للصحفيين، قال موريسون، إنه ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيشهدان الحفل الافتراضي، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتسعى حكومة موريسون إلى تنويع أسواق التصدير وتقليل اعتماد أستراليا على الصين أكبر شريك تجاري لها بعد خلافات دبلوماسية أدت إلى فرض بكين عقوبات على بعض المنتجات الأسترالية.

وتنهي الاتفاقية مع الهند التعريفات الجمركية على أكثر من 85 في المئة من صادرات السلع الأسترالية إلى الهند بقيمة 12.6 مليار دولار أسترالي، وترتفع إلى نحو 91 في المئة على مدى عشر سنوات.

ويأتي إعلان موريسون عن الاتفاقية بالتزامن مع دعوة يتوقع أن يوجهها في غضون أيام إلى إجراء انتخابات عامة، وقد حرص على ضمان التوصل لهذا الاتفاق التجاري قبل بدء الحملة الانتخابية بعد أن ظل في مفاوضات مع الهند طوال عشر سنوات.