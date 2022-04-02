قيمة المكرمة الملكية رمضان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي المستحقين للدعم 2022

نتعرف على تفاصيل قيمة المكرمة الملكية رمضان 1443 حيث مع حلول شهر رمضان المبارك وبهذه المناسبة الكريمة تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في السعودية خدمة مُميزة إلى مُستحقي الضمان الاجتماعي، وهو مبلغ نقدي يتم إخراجه للأُسر من محدودي الدخل الذين تم تسجيلهم قبل سابق في الضمان الاجتماعي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وذلك من ضمن العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها، حيث يبحث هؤلاء على ميعاد نزول مكرمة الضمان في رمضان، وشروط تسجيلها من أجل التمكن من الحصول عليها.

قيمة المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٣

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في السعودية بتحديد قيمة مكرمة رمضان ١٤٤٣ للعائلات المُستحقة للضمان الاجتماعي، ويكون 1000 ريال للفرد الواحد مع زيادة 500 ريال سعودي للتابع، وهذه قيمة تقريبية للمنحة المُعلن عنها كالآتي:

يتم صرف مبلغ نقدي للعائلة المكونة من شخص واحد فقط بحوالي ألف ريال سعودي.

كما يتم صرف مبلغ من المال للعائلة المكونة من شخصين قدرها ألف وخمسمائة ريال سعودي.

أما عن العائلة التي تتكون من ثلاثة أشخاص فيتم صرف مبلغ مالي لها بحوالي ألفين ريال سعودي.

ما هي شروط إيداع المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٣؟

قامت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بإضافة الكثير من الشروط الخاصة بـ المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٣ وهي كالتالي:

أن يكون المُتقدم لديه الجنسية السعودية.

التأكد من أن دخل الشخص الواحد أقل من ثلاثة آلاف ريال سعودي.

عدم توافر سجلات تجارية أو عقارية للمُتقدم.

ضرورة إقامة المُتقدم بالمملكة العربية السعودية.

يتوجب على المتقدم أن يكون قائم في السعودية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل ميعاد الصرف.

التأكد من مماثلة جميع الشروط المتطلبة لدى المتقدم حتى يتمكن من الحصول على المنحة، تابع شروط مكرمة رمضان الملكية بالتفصيل أيضًا.

موعد نزول قيمة المكرمة الملكية رمضان ١٤٤٣

حتى الآن لم يتم تحديد ميعاد نزول المكرمة الملكية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المُعلن عنها، لكن هناك بعض المصادر قد أعلنت بأنه في حالة البدء في صرف المكرمة سوف تكون في مطلع الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، لكنه لم يُعلن ذلك إلى الآن بشكل صريح.