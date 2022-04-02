موعد اخر دوام للمعلمين رمضان 1443 بعد تحديث مواعيد الدوام الدراسي 2022

موعد اخر دوام للمعلمين رمضان 1443 لمن يعملون في القطاعات التعليمية بالمملكة العربية السعودية خاصة مع بداية الشهر المبارك، حيث تبدأ وزارة التعليم بطرح قرارات جديدة ترتبط بالمنظومة التعليمية ودوام المعلمين والمعلمات أثناء شهر رمضان الكريم لتقليل عدد ساعات العمل في مراحل التعليم المختلفة، وذلك لأن غالبية الناس يقضون وقتًا طويلًا في الصيام والعبادات مِمّا قد يؤثر على تواصلهم اليومي في العمل.

موعد اخر دوام للمعلمين رمضان 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية مجموعة قرارات شمل بعضها دوام المعلمين في رمضان المبارك، حيث يصادف اخر دوام في الشهر الفضيل يوم 24 من شهر أبريل 2022 م، والموافق ليوم الأحد 23 رمضان 1443 هـ، كما أوضحت وزارة التعليم أيضًا بداية توقيت إجازة أيام عيد الفطر المبارك في يوم 25 أبريل وتنتهي في يوم 8 مايو 2022 م، الموافق 7 شوال 1443 هـ، مع العلم بأن تقويم دوام المدارس خلال الشهر الكريم 1443 هجريًا في يوم 3 أبريل 2022 م، والذي يوافق 2 رمضان 1443 هـ.

الرابط الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير كافةً الخدمات لجميع المعلمين والمعلمات وكذلك الطلّاب على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على كل جديد يتعلق بالمنظومة التعليمية لمعرفة أجدد الأخبار خاصة مواعيد العمل في أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجريًا وإجازة عيد الفطر المبارك، ويمكن زيارة موقع الوزارة الإلكتروني مُباشرة من خلال النقر فوق هذا الرابط من هنا.

دوام العمل في المراحل التعليمية بالمملكة

قامت وزارة التعليم بالسعودية بتوضيح عدد ساعات دوام رمضان الحكومي الخاص بالمعلمين خلال شهر رمضان المبارك 1443 هـ، وذلك بعد تقليل فترة العمل في جميع المدارس المنتشرة بالمملكة العربية السعودية لانشغال الكثيرين بالعبادات والصيام وكانت المواعيد كَالتالي: