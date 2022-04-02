شروط استحقاق مبلغ المكرمة الملكية رمضان 2022 وقيمة الدعم للفرد الواحد

شروط استحقاق مبلغ المكرمة الملكية رمضان 2022 وفقًا لما صرحته وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وقبل الشروع في معرفة الشروط وموعد صرف مكرمة رمضان الملكية لابد من التعمق أكثر في معرفة معنى المكرمة الملكية حيث يتم تعريفها بكونها مبلغ مادي يُصرف للعائلات ذات الدخل المحدود في شهر رمضان المبارك بأمر ملكي وذلك للمساهمة في إعانة هذه الاسر الفقيرة في شهر رمضان خاصةً مع ارتفاع الأسعار، نُتابع بالتفصيل كافة المعلومات التي لابد من معرفتها عن المكرمة الملكية.

شروط استحقاق مبلغ المكرمة الملكية رمضان 2022

بالرغم من كونه أمرًا ملكي يُفيد بـ إيداع قيمة المكرمة الملكية في رمضان بحساب المستفيدين الفقراء إلا أن هناك شروط لازم توافرها في الأشخاص الذين يريدون الاستفادة من منحة المكرمة الملكية وفي حال عدم توفر واحد فقط من الشروط يسقط استحقاق، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي أن يجب:

يكون المستفيد سعودي الجنسية يستفيد ومُسجل بالفعل في معاش الضمان الاجتماعي.

يكون إجمالي دخل المستفيد أقل من مبلغ 3000 ريال سعودي شهريًا.

يعيش المستفيد من الضمان في السعودية أخر 3 أشهر قبل صرف المكرمة الملكية دون مغادرة الأراضي السعودية.

يكون مستحق للدعم حيث لا يُقبل من له سجل تجاري أو عقاري.

كم قيمة المكرمة الملكية رمضان 1443

يتساءل المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن قيمة المبلغ المستحق من المكرمة الملكية حيث تُعدّ إضافة كبيرةً لهم ماديًا في شهر رمضان المبارك، وجاءت القيمة بأن الفرد الواحد المستحق والذي ينطبق عليه شروط الحصول على المكرمة الملكية يحصل على 1000 ريال سعودي ومن ثم أي تابع لهذا الشخص يحصل على 500 ريال سعودي، وبذلك تحصل الاسر التي تتكون من فردين على مبلغ 1500 ريال سعودي أما الاسر المكونة من 3 أفراد فهي تحصل على 2000 ريال سعودي.

متى تنزل مكرمة الضمان الاجتماعي في رمضان 1443

في الواقع لم يتم تحديد وقت مُعين لصرف مكرمة شهر رمضان المبارك الملكية ولكن طبقًا لمصادر موثوق بها من المفترض أن تُصرف في الأسبوع الثاني من رمضان أي في منتصف رمضان تقريبًا، ويُمكنك التأكد عبر الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني 19911.