نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العفو الملكي الجديد 1443 للسجناء في رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العفو الملكي الجديد 1443 الصادر عن ديوان جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية والخاص بالنزلاء المسجونين، حيث تقرر وضع عدد من الشروط الواجب مراعاتها من قِبل الحكومة للاستفادة من قرار العفو الملكي وحصول السجين على صك شرعي وقانوني لعودته إلى الحياة العادية بعد أداء الأحكام المتعلقة به، وذلك عن طريق تحديد اسم الشخص السجين والتحرّي عنه لإدراجه ضمن قائمة الأسماء المُستحِقة للعفو الملكي.

العفو الملكي الجديد 1443

يشمل العفو الملكي الجديد مجموعة من القرارات التي تم منحها للمواطنين السعوديين بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تُفيد في منح الفرصة للسجناء بِدء حياة طبيعية جديدة بعد خروجهم، وقد تضمنت القرارات الصادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز ما يلي:

خروج بعض السجناء أصحاب العقوبات المُخففة.

تطبيق تخفيف بعض الأحكام عن السجناء أصحاب العقوبات المتوسطة حسب الشروط والضوابط القانونية.

ويتم تطبيق العفو الملكي الجديد على أعداد كبيرة من المسجونين في قضايا مختلفة بواقع 10 آلاف سجين في أول أيام شهر رمضان المبارك من كل عام، وذلك لنشر البهجة والسعادة بين أهالي السجناء برجوع ذويهم إليهم.

كيفية التقديم للحصول على العفو الملكي الجديد

يمكن الاستفادة من قرارات العفو الملكي الجديد 1443 عن طريق تقديم طلب بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية السعودية واتباع التعليمات المحددة وهي كـ التالي:

الذهاب إلى أبشر الإلكترونية مُباشرة بالنقر فوق الرابط من هنا.

بعد الدخول إلى أبشر الإلكترونية سيتم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال البيانات المطلوبة وتعبئتها في الطلب الخاص.

النقر فوق أيقونة “تحويل طلب العفو إلى إدارة السجن العام”.

ويجب الانتباه إلى أن عملية التسجيل لا تعني بالضرورة حصول السجين على العفو الملكي فورًا، بل سيتم مراجعة الطلب المُقدَّم من قِبل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتحديد تطابق الشروط من عدمها ثم إرسال رسالة لصاحب الطلب بالقبول أو الرفض.

لائحة المستفيدين من العفو الملكي

حددت الحكومة السعودية عدد من الفئات المُستحِقة تطبيق العفو الملكي الجديد 1443 عليها نذكر منهم الآتي: