نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة النابلسية على أصولها بكل سهولة والطعم قمة الروعة في المقال التالي

الكنافة النابلسية الناعمة تعتبر من أشهر أنواع أطباق الكنافة في المطابخ الشامية، ومطابخ جميع دول العالم، لأنها تتميز بمذاق لا يقاوم ولون برتقالي يجذب العين ورائحة مذهلة، ويمكن حشوها بالجبنة السائحة، ولكن البعض لا يعرفون طريقتها، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة. طريقة عمل الكنافة النابلسية الناعمة بالجبن المكونات ٧٠٠ جرام جبن عكاوي.

٢٠٠ جرام جبن موزاريلا.

٥٠٠ جرام كنافة ناعمة.

٢٠٠ جرام سمن ذائب.

٨ ملاعق صغيرة ماء زهر.

ربع ملعقة صغيرة لون برتقالي خاص بالطعام.

٣ أكواب كبيرة قطر جاهز.

١٠٠ جرام من الفستق المجروش. طريقة التحضير قومي بتقطيع مقدار الجبنة الموزاريلا، وجبن العماوي إلى عدة شرائح متوسطة الحجم، ثم ضعيهم في وعاء واغمريهم بالماء، واتركيهم جانبا، حتى تتخلصي من اي نسبة ملح بهم. اخلطي اللون البرتقالي مع ٨ ملاعق صغيرة من السمن، ثم احضري صينية غير لاصقة وادهنيها بالخليط من جميع الجوانب. قومي بتفتيت مقدار الكنافة إلى أجزاء صغيرة، ثم اسكبي فوقها باقي مقدار السمن، ثم اخلطيهم حتى يتكون يمتزجوا جيدا. وزعي نصف مقدار خليط الكنافة أسفل الصينية، ثم ضعي فوقها شرائح الجبن بعد تصفيتها من الماء، ثم وزعي فوقها باقي مقدار خليط الكنافة. ضعي الصينية في الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ٣٥ دقيقة. اسكبي القطر فوق سطح الكنافة قبل أن تهدأ، ثم اتركيها تبرد قليلا، ثم قطعيها حسب الرغبة، حتى تصبح الكنافة النابلسية الناعمة جاهزة للتقديم. طريقة عمل قطر الكنافة النابلسية المقادير رشة من الحبهان المطحون.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

٢ ملعقة صغيرة ماء زهر.

كأس كبير من السكر.

كأسان كبيران من الماء. طريقة التحضير اسكبي السكر ومقدار الماء في وعاء حراري، ثم قلبيهم واتركيهم على نار هادئة، حتى يذوب السكر ويبدأ الخليط في الغليان. ضيفي الحبهان المطحون، وماء الزهر، ومقدار العسل الأبيض إلى خليط الماء والسكر، ثم استمري في تقليب جميع المكونات بالملعقة،. حتى يتكون خليط لونه ذهبي فاتح وقوامه سميك. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة النابلسية على أصولها بكل سهولة والطعم قمة الروعة - ثقفني

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