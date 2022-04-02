شروط التسجيل الالكتروني لطلب التوظيف في المملكة العربية السعودية وكيفية التسجيل لطلب وظيفة

قامت الحكومة السعودية بتوفير خدمة تسمى طلب التوظيف، لتكون من أهم الخدمات التي تقدمها، والتي من خلالها يتم توفير إمكانية حصول المواطن السعودي على وظيفة، خاصةً للمواطنين العاطلين عن العمل، ولم تسنح لهم الفرصة حتى الآن بالحصول على وظيفة، كما أنها تتيح لهم إمكانية التقديم على الطلب إلكترونيًا، فتسعى الحكومة السعودية بتوفير كل ما هو في خدمة المواطن السعودي، ونقدم في مقالنا كيفية التسجيل الالكتروني لطلب التوظيف وما هي الشروط التي يجب توفرها من أجل تقديم الطلب.

شروط التسجيل لطلب التوظيف في المملكة

توجد بعض الوظائف المهمة في المملكة العربية السعودية والتي يكثر تقديم طلب التوظيف لها، وهي وظيفة حارس المدرس، فتعتبر من أهم الوظائف في السعودية، وتتيح للباحثين والعاطلين عن العمل تقديم طلب التوظيف لهذه الوظيفة، لكن قبل التقديم هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المتقدم من أجل أن يحصل على الوظيفة، وذلك من أجل سلامة وأمان الطلاب في مدرستهم، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

المتقدم يحمل الجنسية السعودية ومن أصول سعودية.

أن يكون المتقدم حسن السلوك وحسن المظهر.

أن يتمكن من اجتيازه المقابلة الشخصية والإجابة على جميع الأسئلة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة ولا يكون خريج جامعة أو يكون غير متعلم.

يفضل تواجده ومحل أقامته في مكة المكرمة.

أنه قام بالتسجيل في نظام ساعد وهو نظام مسئول عن إدارة الخدمة المدنية.

الحالة الجنائية للمتقدم تكون خالية من أي نوع من أنواع الجرائم.

أن يتمتع بلياقة بدنية وصحية جيدة وهذه من أهم الشروط.

لا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديمه في مدرسة البنيان، ولا يقل عمره عن 35 سنة عند تقديمه في مدرسة البنات.

كيفية التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف