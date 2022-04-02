نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدد ساعات صيام رمضان 2022 في تركيا حسب إعلان مركز الشئون الدينية التركية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد ساعات صيام رمضان 2022 في تركيا وفقًا لما تم نشره عبر وسائل الإعلام في تركيا، فيعد الشعب التركي من الشعوب الإسلامية التي تتمتع بطقوس مميزة في ومواقيت الصلاة وغيرها من التفاصيل الأخرى، ونوضح بعضا منها في سطور عبر موقعنا.

عدد ساعات صيام رمضان 2022 في تركيا

يحدد قدوم شهر رمضان الكريم وأي من الشهور الهجرية في تركيا بنظام مختلف عن الدول العربية.

فلا يتبع ظهور الهلال ولكن حسب تحديد وقف الديانة التركي مع مراعاة تحديد اوقات الافطار والامساك بتوقيت اسطنبول وأنقرة.

وقد تم الإعلان في تركيا أن يوم 2 من شهر نيسان ” أبريل ” 2022 هو أول أيام شهر رمضان في تركيا.

ومن المؤكد أن عدد ساعات الصيام تختلف من دولة لأخرى، لهذا تقدر عدد ساعات الصيام في تركيا.

بعد حساب فرق الساعات بين موعد الإمساك والإفطار التي تم تحديدها من مركز الشئون الدينية التركية وهي حوالي 15 ساعة وقليل من الدقائق وتختلف قليلًا من ولاية ومدينة لأخرى، ويتم تحديد مواعيد الصلاة أيضا.

وفي تركيا توجد الكثير من الاحتفالات بشهر رمضان فتكون الأجواء بطابع إسلامي مميز في المنازل والمساجد والمقاهي.

مع وجود الحلوى التركية المميزة التي تعد من التراث في تركيا وتم انتشارها في كثير من الدول الأخرى.

أهم آداب الصيام في رمضان

من السيرة النبوية الشريفة اكتسبنا الكثير من العادات والسنن النبوية وخاصة في الصوم على مدار شهر رمضان ومن أهمها ما يلي:-

الاهتمام بالسحور

فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “تسحروا فإن في السحور بركة” رواه مسلم والبخاري.

تعجيل الفطور

يفضل للصائم تعجيل الفطور فقد روي الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن فضل تعجيل الفطور رحمة للمسلم الصائم.

الدعاء

يستحب الدعاء أثناء الإفطار وعلى مدار ساعات الصوم.

فتلك اللحظات الدعوات فيها مستجابة وورد في ذلك الكثير من الأحاديث القدسية.

القرآن الكريم

تجويد القرآن الكريم من العبادات الهامة أثناء الصيام لذكر رب العالمين والتقرب إليه وطاعته ويكون التركيز في الحفظ أفضل في الصيام.