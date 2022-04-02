نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 أدعية شهر رمضان المبارك رددها بين الأذان والإقامة مستجابة الدعاء في المقال التالي
يزداد التقرب من الله مع حلول شهر رمضان المبارك ويكثر الناس من الطرق العديد للعبادة والأستغفار، يستعد جموع المسلمون حول العالم، لاستغلال ثواب أيام شهر رمضان المبارك المُعظم، في التقرب من الله سبحانه وتعالى، بالفروض والطاعات والدعاء المستجاب بإذن الله، ولا يوجد في حياتنا أغلى من الأم والأب والسيرة الحسنة، التي تحصد نصيب الأسد من دعوات ابنائها، خاصة بالأوقات المستجابة للدعاء وقت الأفطار والسحور.
دعاء الأم وقت الأفطار شهر رمضان المبارك
نقدم لكم دعاء للأم في رمضان، يمكن ترديده بين الأذان والإقامة :-
- اللهمَّ اجعل أُمي لا تشكي هماً، ولا تتألم وَجعاً، وأسعدها سعادةً لا اكتفاء منها.
- ربّ لا تريني بِأُمي ضعفاً يبكيني واجعلني بها من البارين.
- اللهمَّ ارزق أُمي فوق عمرِها عمراً، وفوق صحتها عافية، ولا تحرمني من وجودها ورضاها، واجعل سعادتها كظلها ترافقها.
- أمي أعيذها بكلمات الله التامات من كل حزن يرتسم على تقاسيم وجهها، ومن كل ألم يسكن جسدها.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدتي من بركاتك ورحمتك ورزقك.
أدعية مستجابة وقت آذان الفجر
ازداد الكثير من الناس عن البحث عن أفضل دعاء للأم في رمضان وأدعية آذان الفجر المستجابة، نقدم لكم بعض من هذه الأدعية:-
- اللهمَّ لا تجعل لها ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلاّ فرجته، ولا حاجةً من حوائِج الدنيّا هي لك رضا ولهما فيها صلاح إلا قضيتها. – يا رب لا تجعل في قلب أمي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقها أجمل مما تتمنّى وأكثر مما تدعي، وأسعد قلبها ليسعد قلبي يا كريم يا الله.
- ربّ ارزقني بر أمي، ربّي أدمها لي نعمةً ومدها بالصحة والعافية، وادخل البهجة على قلبها، وارحمها في الدنيا والآخرة، واجعلها من أصحاب الجنة.
- ربّ أبعد عن أُمي متاعب الدّنيا، ولا تذقها طعم الألم، ولا دموع الحزن، يا ربّ بحجمِ سمائِك السابعة أرح قلبها، وأسعدها واحفظها لي.
- اللهمَّ أقر عيني أُمي بما تتمناه لنا في الدنيّا، اللهمَّ اجعل أوقاتها بذكرك معمورة، اللهمَّ أسعدها حيةً وميتة، ولا تحرمها من هذا الدعاء يا رب العالم.
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