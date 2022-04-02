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عمر شويل - جدة عدد ساعات صيام رمضان 2022 في ألمانيا ، من الأمور التي بها كثير من البحث، سواء ألمانيا أو دول أخرى نظرًا لقدوم الشهر المبارك، مع معرفة مواقيت الصلاة والسحور والإفطار وغيرهم، وهذا متوفر في موقعنا في سطور قليلة.

عدد ساعات صيام رمضان 2022 في ألمانيا

وقد تم تحديد قدوم رمضان 2022 في ألمانيا بداية من تاريخ 2/4/2022 وحتى 2/5/2022 ويؤكد الخبراء أن رؤية الهلال الخاص بشهر رمضان 1443​ تكون ممكنة بعد غروب شمس يوم 1 أبريل لعام 2022 بشكل واضح.

وعلى الرغم من اختلاف الكثير من الدول الأوروبية في عدد ساعات الصيام إلا أن ألمانيا لا تختلف كثيرًا فهي 15 ساعة و6 دقائق تقريبًا، فلا تكون ساعات طويلة للغاية أو قليلة مثل بعض الدول.

وتوجد تجمعات للمسلمين في كثير من المدن في ألمانيا، تحتفل بكافة طقوس شهر رمضان وخاصة وجود بعد العرب فيها، هذا إلى جانب الكثير من المساجد وأماكن متعددة للمسلمين لتناول الحلوى والاحتفال بعد الإفطار.

وتساهم الحكومات في نشر البهجة والمواد التي تعطي مذاق للاحتفالات بشكل اسلامي لمشاركة المسلمين في ألمانيا هذا الشهر المبارك وما يحمله من خير وسعادة.

استعداد رسولنا الكريم لاستقبال شهر رمضان

كان في سلوك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قدوة للمسلمين فقد كان يصوم ويفطر على مدار العام ولا يحدد صيام العام كله حتى لا يعاني المؤمنين بعد ذلك من كثرة الصيام ولا يفطر دائمًا فيكون صيام رمضان شاقًا لهم.

ومن أهم آداب الاستعداد للشهر الكريم كان صلى الله عليه وسلم يصوم بعض الأيام في شهر شعبان ليرفع عمله وهو صائم.

وهذا أيضًا يساعد الجسم على الصيام طوال شهر رمضان دون عناء أو متاعب صحية، مع حرص رسولنا الكريم على قراءة القرآن الكريم وترتيله والذكر المستمر على مدار ساعات الصيام لتجنب أي قول مفسد للصيام وكسب المزيد من الثواب ولابد من تطبيق ما كان يفعله أسوة حسنة به صلى الله عليه وسلم.

ونظرًا لأهمية هذا الشهر المبارك فقد كرمنا رب العالمين بأن الدعاء مستجاب في أغلب الوقت في رمضان، فيفضل ترديد الكثير من الأدعية لطلب المغفرة والرحمة من رب العالمين.