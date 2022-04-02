ويل سميث يستقيل من أكاديمية الأوسكار بعد حادثة الصفعة

أعلن ويل سميث في بيان أنه قرر الاستقالة من أكاديمية الأوسكار بعد صفعه الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع الجوائز.

وكتب سميث في البيان الذي نشرته مجلة فارايتي المتخصصة "لائحة الأشخاص الذين جرحتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والكثير من أصدقائي وأحبائي الأعزاء، وجميع الذين كانوا حاضرين والجماهير العالمية في المنازل". وأضاف الممثل البالغ الثالثة والخمسين "أستقيل من عضويتي في أكاديمية فنون السينما وعلومها وسأقبل أي عواقب يراها مجلس الإدارة مناسبة".

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